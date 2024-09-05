'Будет много солнца': синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

В пятницу, 6 сентября, в Украине ожидается теплая погода. В течение дня температура воздуха будет составлять +24...+29 градусов, однако возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее данным, в пятницу будет царить комфортная погода, однако ночью "уже повевает свежим, порой острым, воздухом" с температурой +12...+19.

"Добавлять свежести и сбивать лишние высокие градуса будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, порой возможны порывы до 15-20 метров в секунду", – рассказала синоптик.

В Киеве 6 сентября без дождей, температура воздуха около +27 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине не произойдет существенных изменений в погоде – "будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла".

"Антициклон, как профессиональный косметолог, прекрасными качественными синоптическими средствами поддерживает молодое бабье лето в хорошей подтянутой форме – солнечно, сухо, умеренно тепло, без чрезмерной жары. Кому-то, конечно, не хватает увлажнения, но такая осень, с дождями, еще впереди" – отметила она.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, 6 сентября на Одесчине и в Крыму будет лить дождь как днем, так и ночью.

В субботу, 7 сентября, дождь продолжится только в Крыму, а в воскресенье, 8 сентября, – также на Херсонщине и Николаевщине.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Первый месяц осени обещает быть теплым, а в течение сезона атмосферные процессы могут быть изменчивыми.

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