Будет дождь почти повсюду: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 4 августа.

В воскресенье, 4 августа, Украину снова накроет непогода. Дождь будет почти по всей территории нашей страны.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Синоптики также предупреждают, что местами возможны грозы. А там, где осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность.

"Ночью в Черниговской и Сумской областях сильные дожди. Днем в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь", – предупреждают синоптики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°С, в западных и северных областях 12-17°С. Днем 22-27°С, в юго-восточной части воздух прогреется до 32°С.

В Киевской области 4 августа ожидается переменная облачность. Ночью умеренный, а днем местами небольшой дождь, местами гроза. В Киеве без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве ночью 15-17 °, днем 23-25 °.

Также синоптики предупреждали о пожарной опасности в Украине. 4 августа кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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