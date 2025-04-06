Буданов назвал самый безопасный мессенджер

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал самый защищенный мессенджер среди популярных приложений. По его словам, самый высокий уровень безопасности у Signal.

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Об этом он заявил в интервью военной корреспондентке Анне Максимчук. По словам Буданова, даже несмотря на недавние инциденты с Signal в США, именно этот мессенджер обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с Telegram, Viber или WhatsApp. Это приложение имеет более совершенную защиту данных и соответственно менее уязвимо к внешним вмешательствам.

"Как бы это после последних событий ни выглядело странно, все же из того, что перечислили, Signal гораздо лучше защищен как мессенджер", — отметил руководитель ГУР.

Буданов объяснил, что в большинстве случаев злоумышленники взламывают не мессенджеры, а непосредственно сами мобильные устройства. Поэтому если хакеры получили доступ к смартфону, то ни одно приложение не гарантирует безопасности и уже без разницы, каким именно мессенджер установлен.

Глава ГУР также развеял распространенный миф о том, что кнопочные телефоны выбирают для повышения безопасности. По его словам, это, скорее, элемент российской практики, где целью является не защита, а контроль за пользователями.

"Это вообще ерунда, потому что это российский больше опыт. Там стоит другая цель. Там стоит цель контроля. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, всем сказали: пользуйтесь кнопочными телефонами", — сказал Буданов.

Кроме того, он предостерег от использования обычной GSM-связи, которая перехватывается с гарантией 100%. Такой тип соединения легко позволяет следить за содержанием разговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники пытаются обмануть украинцев с помощью мессенджеров. Подозрительные сообщения фиксируются как минимум в Signal и Telegram. Среди главных способов воровства аккаунтов и выманивания денег – сообщения якобы от службы поддержки и поддельные видео "от друзей".

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