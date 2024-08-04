'Буданов и волшебный лягушонок': известная художница Гапчинская изобразила руководителя ГУР. Фото

Украинская художница Евгения Гапчинская изобразила на холсте руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в его кабинете. Женщина, как и подавляющее большинство украинцев, никогда там не была, но, как и другие, знает, что там в аквариуме живет лягушка. Животное также попало на картину, которую Гапчинская так и назвала: "Буданов и волшебный лягушонок".

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Это произведение Гапчинская показала в сети всего два дня назад. К тому времени картина уже была продана за 6 тысяч долларов.

Интересно, что первое название произведения – "Волшебная улыбка Буданова" – также вполне аутентично. Буданов действительно довольно редко улыбается, однако его улыбка очаровательна.

Написать портрет Буданову женщину уговорили ее дети.

"Это любимец всей нашей семьи. Здесь мало цветов и мало деталей, но есть эта волшебная улыбка, славная, которая всем нам нравится", – рассказала художница.

Внимательные украинцы сразу догадаются, что новое произведение Гапчинской вдохновлено одним из последних интервью главы ГУР. И художница не делает из этого тайну. Она на стоп-кадрах этого интервью рассматривала детали. Именно так рядом с генералом и появилась его лягушка.

Животное Гапчинская считает "сказочным", будто "она что-то нашептывает" руководителю ГУР.

Между прочим, сам Буданов отказался подтвердить или опровергнуть слова о том, что "волшебный лягушонок" ему что-то подсказывает. Он говорит, что это "возможно, но должно останется между ними". Это лягушка по имени Петр и ему 17 лет. И это все, что главе украинской разведки довелось открыто рассказать о "волшебном лягушонке".

Евгения Гапчинская стала известна даже далеким от искусства людям после того, как в Днепре на одном из жилых домов завершили мурал – ее картину, на которой девочка-ангелочек с цветами на голове и бутербродом с салом в руке.

Более осведомленные люди знают, что Гапчинская стала известной примерно с 2000 года, за это время участвовала в более чем 35 выставках, и уже имеет персональные галереи в Киеве, Днепре и Одессе.

Можно сказать, что девочка-ангел в частности и детство вообще, сказки с волшебными зверями вроде единорогов – главная тема художницы. Именно такие ее произведения чаще всего попадают на настенные календари, тарелки, сумки, подушки и т.д.

Однако генерал Буданов не единственный несказочный персонаж ее холстов. К примеру, картина "Хранитель", которой художница отметила двухлетний рубеж российско-украинской войны.

"Мы ранены, но защищаем нежное, маленькое, беззащитное, все детское, все святое, что у нас есть", – этими словами Гапчинская подписала своего "Хранителя".

Ранее OBOZ.UA писал, что дом художницы в Макарове был чистым, уютным и светлым, но после оккупации он стал неузнаваемым. Фото до и после 24 февраля 2022 года художница показала в соцсетях.

А позже и сама рассказала, что она чувствовала, увидев свое жилище оскверненным.

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