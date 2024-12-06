Брянщина - испокон веков украинская земля, со времен древнекиевской державы Русь. В то время главными городами на территории нынешней Брянщины являлись Стародуб (год основания – 1079 г.), в 1142 г. – В Лаврентьевской летописи впервые упоминается в летописях город Вщиж, в 1164 г. – г. Трубчевск, г. Брянск, впервые упомянут в 1147 г. в Ипатьевской летописи как Добряньск (Дебряньск, Дъбрянськ), и изначально Брянск входил в состав Вщижского княжества.

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Как мы понимаем, Москвы еще и в помине не было, ведь основана она была по ярлыку хана Менгу-Тимура лишь в 1272 г., а "основание" киевским князям Юрием Долгоруким, которое ей приписывают, ни в одной подушной "переписи населения" в Золотой Орде не подтверждается вплоть до конца ХІІІ века. Призыв Юрия к своим братьям - князьям Черниговскому и Переяславскому, с оказанием помощи для похода на Ярославль, где он указывает, что стоит лагерем на берегу реки, которую местные называют Москва (с др. финского "гнилая" (темная) вода) – не означает, что он основал им город. Кстати, к мифу о славянстве московитов, название речки, на которой они жили в норах, как луговые собачки, с накинутыми по верху бревнами – так называемыми "изьбами", не зря можно перевести только с древне финского, как и другие названия рек в этой местности. Явно не славяне там жили, ведь гидронимы очень редко меняют свои названия.

Фактически территория всей современной Брянской области пока еще РФ в древнерусские времена входила в состав Черниговского княжества, а позже, с распространением дробления княжеств, здесь возник ряд удельных княжеств, где правили опять же представители черниговской княжеской династии. XI-XII века отмечены созданием на территории края удельных княжеств. Наиболее крупные из них — Вщижское, Брянское, Трубчевское. Кстати, именно самоотверженная борьба трубчан с половцами в 1185 году воспета в "Слове о полку Игореве".

Поначалу в Брянске не было княжеского стола, и он состоял в составе Черниговского княжества, после монгольского нашествия Брянск становится политическим центром Чернигово-Сиверских земель. Брянский князь обычно носил титул великого князя Черниговского. Брянское княжество, существовавшее в период XII-XV веков с центром в городе Брянск, было частью большого Руського княжества - государства восточных славян Русь, со столицей в городе Киеве, на территории современной северной и центральной части Украины. Долгое время княжества находились на окраине славянских земель, соприкасаясь с фино-угорскими и кочевыми народами, воспринимая элементы культуры степных районов. Оседали на территории края и половецкие племена. Одним из мест возможного расселения половецкого племени являлась территория г. Карачева и близлежащих поселений, расположенных в пойме р. Снежеть. Что косвенно подтверждается анализом антропологических черт населения района.

В 1-й половине XIV в. Брянский край являлся ареной острого политического и военного соперничества между различными князьями. В этой борьбе князья часто обращались за помощью к татарам, что часто приводило к разорению края.

Мир и стабильность пришли лишь при вхождении Брянского края в состав Великого княжества Литовского, Руського (не путать с нынешним "русским") и Жемайтийского. Утвердилась власть князей. В XIV в. ВКЛ оказало существенное влияние на формирование культуры края. Руська мова (староукраинский язык) была государственным языком, наравне с мовой литвинской (белорусским языком), при этом все делопроизводство и законодательство велось на руськом. Не было ущемления прав населения по этническим или религиозным мотивам. Развитие региона в ВКЛ шло сравнительно спокойно, что способствовало хозяйственному освоению населением земель края, появлению новых городов и селений. История заселения края и его пограничное положение способствовало сохранению в культуре этого региона обособленных национальных черт, присущих как украинскому, так и белорусскому народам.

Период расцвета длился до 1503 года, когда сюда впервые ступила нога московитского захватчика (тогда называть московитян именем прилагательным "русские" было абсурдно, не то, что последние два века). На прилагаемой карте написано "русско-литовская война", на самом деле видно, что никакой "России" и "русских" Петр І еще не придумал, на дворе не 02.11.1721 г., когда из московского царства возникнет ни с того, ни с сего Российская империя. Прошу заметить, что "московское" пока еще даже не царство, а пока еще княжество Московское.

Этот захват славянских земель московитянами стал возможен исключительно из-за поддержки московского князя Ивана ІІІ крымским ханом Менгли I Гераем. В результате обескровливания войска ВКЛ на два фронта 25 марта 1503 года было подписано Благовещенское перемирие сроком на 6 лет. По нему московское княжество отчленило себе огромную территорию, населенную славянами, охватывающую верховья Оки и Днепра с 19 порубежными огородами, в том числе Черниговом, Гомелем, Новгород-Сиверским и Брянском. Великое княжество Литовское лишилось 70 волостей, 22 городищ и 13 сел — около трети своей территории. 2 апреля 1503 года Москва подписала перемирие с Ливонской конфедерацией. Таким образом в 1503 году московское княжество оккупировало Брянщину.

С 1635 г. – город Брянск находится в составе Чернигово-Сиверского воеводства, Стародубский округ – в Смоленском, Сураж – в Витебском воеводстве.

В начале XVII в. часть Сиверской земли, где и расположена Брянщина продолжает входить в состав московском государства, и занимает пограничное юго-западное положение.

Особое положение занимала юго-западная часть брянского края. Эта его часть "испокон веков", а не только до XVII в. Была заселена славянскими племенами, в последствии ставшими украинскими народом, и часто входила в состав украинских государств. Здесь сочеталась полково-сотенная система административного управления слободской Украины, с органами государственной власти — магистратов и ратуш, присущая европейским странам и не существующая в Московии. Территория входила в состав Стародубского полка, разделённого на 10 сотен, украинского козацкого государства – Гетманщины. Этот край составлял одно целое с остальной слободской Украиной, козаки вели обычное для Гетманщины хозяйство и промыслы. Слободы также имели налоговые послабления от царского режима. Особый статус получали города, имевшие грамоты по магдебургскому праву. Магдебургское право давало налоговые льготы и распространялось в основном на посадских людей, составлявших примерно половину населения города.

С начала ХІV в. московским княжеством, а затем как бы не называлось государство московитян, проводилась политика жестокой ассимиляции местного населения. Своего апогея она достигла к XIX в. и особенно к началу XX в. Тогда всеобщие ассимиляционные процессы привели к тому, что уже в 60-90-гг. XIX в. на территории России резко "обрусели" 1 млн. 400 тысяч украинцев, около 1 млн. белорусов, именно такая численность славянского населения проживала на то время в оккупированных Россией этнических территориях.

Подобные процессы не обошли и Брянщину. Многих белорусов и украинцев заставили считать специально изобретенное для имперской России на основе староболгарских (церковнославянских) книг околославянское койне – родным "русским" языком. Какими способами достигался подобный результат мы знаем – полным запретом использования национальных языков, попавших под оккупацию московитами народов, подменой исторических фактов, уничтожением национальных "корней" от обрядов и одежды до национального творчества и культуры, репрессиями с творческими людьми и "несогласными", мифом о "братстве" трех народов.

Как видно из карты диалектов "русского" языка от 1914 г., восточная граница украинского и белорусского этносов проводилась учеными сто лет назад значительно восточнее будущей границы Украинской и Белорусской советских республик. Граница белорусской народности пролегала почти до Пскова, Ржева, Калуги и Брянска включалась не только практически вся нынешняя Смоленская область на восток до Вязьмы. В составе этнической Украины находятся земли Стародубщины, Слободской Украины, Надазовья или Черномории и земли Малинового Клина – Кубань, включая нынешние отдельные районы Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской обл. Впоследствии же Ленин и большевики провели административные границы советских Украины и Беларуси значительно западнее этнографических, включив в состав РСФСР целый ряд районов, населенных преимущественно украинцами и белорусами.

В принципе, процесс "русификации" Россия не останавливала никогда, а с приходом к власти Путина, он набрал ужасающих масштабов. Впрочем, между царизмом и Путиным эстафету подхватили коммунисты. С 20-х годов XX века большевики активно приступили к изменениям даже внешнего облика поселений. В соответствии с проектными планами советских архитекторов в них стал выделяться технический и культурный центр, менялась планировка, уничтожались культовые сооружения, старинные здания, а вместе с ними погибал национальный колорит и домовой декор. Без сомнения, свою роль сыграла и Вторая мировая война, прокатившаяся боевыми действиями по Брянщине, дважды в 1941г. и в 1943г.

Не отставала от процесса размывания самоидентификации населения края и административная машина. Дабы посеять в сознании двух славянских народов и потомков угро-финских и кочевых народов, которые делят в таком формате искусственно созданную "Брянскую область" по черте своего проживания фактически на две неравные части – западную, северную и южную (белорусы и украинцы) и узкую полоску - восточную (московитяне), руководство Кремля постоянно меняло административное-территориальное устройство. Упразднив полково-сотенное деление юго-западной части Брянщины, Россия приступила к административным манипуляциям, дабы отсечь белорусов и украинцев от их материнской территории своих народов.

Так, в 1708 г. – города Брянск, Трубчевск, Карачев, Севск приписаны к Киевской губернии. По табелю восьми губерний городам Брянщины присвоены номера: Брянску – №34, Севску – №27, Карачеву – №31, Трубчевску – №53. В сентябре 1778 г. было учреждено Орловское наместничество в составе 13 уездов: Орловского, Карачевского, Брянского, Трубчевского, Севского, Кромского, Болховского, Мценского, Ливенского, Елецкого, Архангельского, Луганского и Дешкинского. Первые восемь уездов ранее входили в состав Орловской и Севской провинций. Западные территории Брянщины в конце XVIII века вошли в состав Новгород-Сиверского наместничества, образованного в 1781 году, которое делилось уже не на полки и сотни, а на уезды, именовавшиеся поветами. 12 декабря 1796 г. Павлом I была проведена административная реформа, направленная на преобразование наместничеств в губернии. Были образованы Орловская и Малороссийская губернии. Брянский, Караческий, Севский, Трубчевский уезды вошли в Орловскую губернию, Суражский, Мглинский, Стародубский, Погарский, поветы, как и другие территории Новгород-Сиверского наместничества - в состав Малороссийской губернии. В феврале 1802 г. Малороссийская губерния была разделена на Полтавскую и Черниговскую губернии, в последнюю вошли Суражский, Мглинский, Стародубский, Погарский, Новоместский поветы. Согласно "Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости" от 19 февраля 1861 года уезды, были разделены на сельские волости, как низшие административно-территориальные единицы. Затем территория Брянщины вошла в состав Черниговской губернии (1802 г. - 1919 г.), но в 1917 году на основной территории революционной страны начался процесс деления старых губерний. На основании декрета Совнаркома от 27 января 1918 г. "Об изменении границ губернских, уездных и пр." 11 июля 1919 создана Гомельская губерния, куда вошли Мглинский с Почепским районом, Новозыбковский, Стародубский и Суражский уезды. После этого с 11 июля 1919 г. по 6 декабря 1926 г. Брянщина вошла в состав Гомельской губернии, а с 1 апреля 1920 года из западных уездов Орловской губернии образована Брянская губерния, просуществовавшая до 1929 г. Мы знаем, как новообразованная большевистская Россия, совсем уже "не имперская", стремилась с 1918 года под любым предлогом оттяпать лакомые куски этнических территорий других народов – соседей в границах не только бывшей российской империи, но и за ее пределами (как в Гилянской провинции Персии). Не минула эта участь и восточные этнические земли белорусов и украинцев. Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 г. "Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения" сформирована Западная область с центром в г. Смоленске "в составе основного массива, нижеследующих административно-территориальных единиц: Смоленской, Брянской и Калужской губерний". Далее коммунисты тасовали колоду наций репрессиями и переселениями целых народов. С 1 октября 1929 г.- 27 сентября 1937 г. большая часть Брянщины входит в состав Западной области. В 1937 году Западная область была разделена, и территория нынешней Брянщины вошла в состав Орловской области, где и прибывала до 5 июля 1944 г.

Затем, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 г. "для быстрого восстановления разрушенного народного хозяйства, приближения областного аппарата к населению районов, улучшения обслуживания трудящихся и максимального окозания помощи местным органам власти в хозяйственном и культурном строительстве" из территории Орловской области была выделена Брянская область в составе 28 районов: Брасовского, Брянского, Выгоничского, Гордеевского, Дубровского, Дятьковского, Жирятинского, Жуковского, Злынковского, Карачевского, Клетнянского, Климовского, Клинцовского, Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Новозыбковского, Погарского, Понуровского, Почепского, Рогнединского, Севского, Стародубского, Суземского, Суражского, Трубчевского, Унечского. На её территории находились 3 города областного подчинения (Брянск, Бежица, Клинцы), 11 городов районного подчинения, 17 рабочих поселков и свыше 4 тыс. населенных пунктов 34. И уже приобрела более-менее современный вид.

Но не смотря на все эти факторы, по богатству и значимости памятников истории, культуры, археологии Брянская область является одной из интереснейших территорий нынешней России (под государственной охраной состоит 2209 памятников, из них 41 памятник истории и архитектуры общероссийского значения). В число исторических населенных мест России по Брянской области внесено десять городов — Брянск, Дятьково, Карачев, Клинцы, Мглин, Новозыбков, Почеп, Севск, Стародуб, Трубчевск и села Красный Рог, Овстуг и Вщиж. На территории Брянской области зафиксировано 1094 памятника археологии. Из них: 190 городищ и детинцев древнеруських городов, 535 селищ и поселений, 103 стоянки и местонахождения, 266 курганных групп и бескурганных могильников. Из общего количества — 568 находятся на госохране (из них 35 общероссийского значения), 526 — вновь выявленные.

Не трудно заметить, что все, что касается культуры, исторических памятников, "национальной" архитектуры и, как следствие, культурного наследия Брянского края, — это земли, на которых проживали русыны (украинцы) и литвины (белорусы). В восточной части Брянщины, с которой заходили московиты для оккупации края, нет их культурных и исторических памятников, городищ и захоронений древних веков от севера до юга. Все , что они смогли сделать, это бороться с местным населением, ассимилируя его, стерев из сознания людей, проживающих в западной и южной частях, их родовую самоидефикацию, репрессиями выкорчевав корни национального сознания.

Куда бы не приходил московит, он всегда пытается ассимилировать местное население. За лаптем московского солдата приходит учитель, задание которого насадить придуманный для московитов киевскими учеными "русский язык", навязать придуманный немецкой коллегией при Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской (Екатерине ІІ) смехотворный миф о происхождения московитян от какого-то "триединого славянского народа" (изучение генов и генетику как науку тогда еще не придумали), навязать свою "православную" конфессию от Российской греко-кафолической церкви, преобразованной Иосифом Джугашвили в 1943 г. в пятое главное управление НКВД-КГБ-ФСБ, маскирующееся до сих пор под псевдоцерковную организацию "РПЦ".

К сожалению, процесс тотальной ассимиляции, репрессий, прессинга, переселений и уничтожений привел к постепенному размытию самоидентичности народов – в первую очередь русынов и литвинов на территории нынешней пока еще российской Брянщины. Вопрос, насколько все-таки будут сильны гены белорусского и украинского народов в ассимилированных потомках в этом крае и как долго будут спать эти гены. Но гены имеют свойство пробуждаться, вернув память героической истории предков, которые совместно 510 лет назад - 8 сентября 1514 г. в битве под Оршей, под командованием князя Константина Ивановича Острожского армией Великого княжества Литовского и Руського в союзе с поляками, разгромили превышающую в несколько раз численностью 80 000-ную армию московских солдат во главе с воеводой Иваном Челядниным, захватив их лагерь и командующего. И тогда эти потомки обретут свою, но новую силу, и отторгнутые дети двух великих славянских народов вернутся в свои семьи.

Кстати, вместе в составе одного государства две нации белорусы и украинцы жили 628 лет, а именно в едином государстве ВКЛ(РиЖ) 207 лет (1362-1569), в составе Речи Посполитой 226 лет (1569-1795), в составе Российской империи 122 года (1795-1917), в СССР 73 года (1918-1991), и это не считая совместной истории в государстве Русь.

Административный центр области – город Брянск, мы к Стародубщине не относим. Хотя город входил в свое время в состав Черниговской Земли, и даже некоторое время, после убийства в Золотой Орде в 1246 году черниговского князя Михаила, был центром всей Сиверщины, но после того как Брянск, в начале XVI в., перешел под власть Москвы, город очень быстро денационализируется и русифицируется, и, став одним из российских административных центров на литовской границе, теряет свойственные ему украинские черты. И хотя и дальше, особенно в XVII в., когда украинская культура имела огромное влияние на российскую культуру, а украинские художники распространяли по российской земле идеалы европейского гуманизма, Брянск сохранял в своей структуре некоторые особенности украинского города, но по сути своей он уже был городом русским, но таким и остался до сих пор. Поэтому в общем контексте стародубской истории, мы его рассматривать не будем.

По переписи 2002 года украинцами в Брянской области признали себя 20214 человек, или 1,8% от общего населения этой административной единицы (в 1989 г. число украинцев области достигало 27122 человек). Следует отметить, что после Второй Мировой войны количество украинцев в Брянщине неуклонно росло (даже в годы общего уменьшения численности населения в СССР в 70-80-е годы), и только в годы существования суверенного российского государства резко пошло на убыль.

Таким образом на Брянщине, на данный момент, проживает лишь чуть более 20 тысяч сознательных украинцев, то есть тех людей, которые, несмотря на все попытки московских властей создать из них россиян, крепко сохраняют в себе свое национальное сознание, которое досталось им от дедов и прадедов.

Если считать, что подавляющее большинство украинцев области, даже живущих сейчас в Брянске или других городах, ведет свою родословную именно из Стародубщины, то количество сознательных украинцев среди всего населения Стародубщины будет составлять 3,2%, а среди населения Западной Стародубщины (где национальное сознание выше) число таких людей будет равно 4,6 %.