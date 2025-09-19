Британку, которая должна была лететь в Турцию, не пустили в самолет из-за малоизвестного правила

Прежде чем отправляться в отпуск, вам нужно убедиться, что вы все собрали. Бикини, плавки, достаточное количество маек, шорт и, вероятно, нижнего белья по меньшей мере на вдвое дольше, чем вы фактически собираетесь в отпуск.

Однако, каждый согласится, что самые важные вещи, которые вам понадобятся, – это, несомненно, ваши проездные документы и паспорт. Без них вы не поедете ни в одну туристическую точку. Пользовательница из Великобритании Лив, которая публикует сообщения в TikTok под псевдонимом @lliv.gk, рассказала, что не смогла попасть на отдых в Турцию из-за малоизвестного правила.

"Всем, кто едет в Турцию! Срок действия вашего паспорта должен быть действительным не менее 150 дней назад, иначе вас не пустят на самолет", – обратилась она к своим читателям.

В комментариях некоторые раскритиковали эти правила как "бессмысленные", спрашивая, почему в паспорте есть "срок действия", если страны его не будут придерживаться.

Но одна из эксперток в этой сфере объяснила ситуацию. Если путешественники столкнутся с чрезвычайной ситуацией за границей, такой как болезнь или необходимость продлить свой визит, то технически они могут находиться в стране нелегально, если срок действия их паспорта истечет во время их пребывания. Эти дополнительные месяцы действуют как буферные периоды для уменьшения риска превышения срока пребывания.

Буферные периоды также уменьшают административные и правовые риски, поскольку иммиграционные органы хотят избежать работы с путешественниками, которые становятся "недокументированными" во время поездки.

Срок действия паспорта, который заканчивается во время визита, может вызвать проблемы с доступом к медицинскому обслуживанию, регистрацией в отелях и внутренней проверкой путешествий или удостоверений личности. Требование предварительного подтверждения дополнительного срока действия помогает предотвратить эти осложнения.

Лучше всего для путешественников проверить правила действия паспорта перед бронированием поездки и рассмотреть возможность его обновления, если приближается трех- или шестимесячная отметка, в зависимости от места назначения и соответствующих правил.

