Пилот назвал предмет в самолете, от которого стоит держаться подальше

Пилот предупредил отдыхающих держаться подальше от определенной части самолета, иначе они рискуют испортить себе поездку. По его словам, он никогда бы не прикоснулся в самолете именно к этой вещи.

Так, пилот, известный в интернете как @captain.steeeve8, призвал в своем новом видео в TikTok перестать класть личные вещи в карман на заднем сиденье перед собой.

По его словам, он знает множество случаев, когда пассажиры забывали свои ценные личные вещи именно там. К тому же, пояснил пилот, почти невозможно вернуть свои вещи, если самолет еще не стоит у выхода на посадку, а вы высадились из него лишь несколько минут назад.

При этом эту вещь может забрать из кармана кто-то другой.

При этом его подписчики сразу же рассказали об аналогичных ситуациях, которые произошли с ними, их родными или знакомыми.

Комментируя его сообщение, один пользователь написал: "Моя учительница оценивала наши тесты в самолете и положила их все, целые математические тесты с оценками, в карман на сиденье. Она забыла их там, мы все получили оценку "отлично".

Другой пользователь добавил: "Замечательные советы и замечательная информация, как всегда! Искренне благодарю!".

Третий пользователь сказал: "Я забыл свою книгу о 3D-судоко в кармане на сиденье! Пришлось писать заново!".

