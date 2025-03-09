"Борітеся – поборете!" Украинские военные зачитали пророческие стихи Шевченко. Видео

Сегодня, 9 марта, украинцы отмечают 211 день рождения Тараса Шевченко – поэта, художника, общественного деятеля и борца за свободу. Его творчество стало символом непокорности и веры в независимость Украины. В этот день украинские защитники и их командование вспомнили пророческие слова Кобзаря и продекламировали бессмертные строчки.

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Военные уверены, что слово Шевченко и сегодня вдохновляет, объединяет и приближает победу. За три года войны украинские защитники постоянно встречали образ Кобзаря в прифронтовых городах и селах. Его портреты были прошиты вражескими шарами, а памятники повреждены обломками и покрыты следами войны. Но ни разу воины не видели Шевченко побежденным: даже поврежденные бюсты упорно держались на постаментах, а его взгляд оставался несокрушимым.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил каждого украинского защитника и защитницы словами из поэмы "Кавказ", которые вдохновляют и ведут вперед в борьбе за Украину. Он подчеркнул, что нынешняя борьба не напрасна, потому что правда будет на стороне Украины: "Мы ведь защищаем свою, Богом данную нам Украину".

Бойцы 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отметили, что Шевченко всегда знал, что ждет украинцев, он всегда предостерегал и верил в нас.

"Три года, как Пророк со своим народом оделся в пиксель. Его "Кобзарь" запросто можно найти в солдатском блиндаже или на артиллерийской позиции. Он – с нами повсюду", – подчеркнули они.

В День рождения Тараса Шевченко воины 71-й отдельной бригады прочли его стихи, "исполненные силой Прометея и духом украинского солдата".

Военнослужащие 23 инженерно-позиционного полка призывали читать и вдохновляться стихами бессмертного гения Шевченко, объединяться и побеждать.

"Кобзарь мечтал о тех временах, когда его страна будет независимым суверенным государством, и когда в Украине будет уважаться язык, культура и история нашего народа. Многие его произведения стали пророческими и очень актуальными и сегодня", – говорится в сообщении.

Военный оркестр 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ показал яркое исполнение песни на слова Тараса Шевченко "И на обновленной земле…", вложив в нее всю силу духа и несокрушимость украинского народа.

"Эта композиция, исполненная глубокого содержания и патриотизма, стала настоящим символом борьбы за светлое будущее Украины. Исполнение военного оркестра придает этим строкам особое звучание – величественного и исполненного надежды", – говорится в сообщении.

В 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде вспомнили, что слово Шевченко – оружие, которое пробуждает, вдохновляет и не дает забыть, за что мы боремся.

"Тарас Шевченко писал о борьбе за свободу, о народе, который не покорится, и о будущем, которое мы боремся сегодня. Штурмовики знают: свобода дается нелегко, но мы обязательно обретем свое", – говорится в сообщении.

Волынский нацгвардеец Руслан Наедко в день рождения Шевченко продекламировал его "Мені однаково", почтив его память. Поэзия великого Кобзаря сегодня звучат особенно актуально, ведь украинцы ежедневно борются за свою свободу и независимость.

"Шевченко всегда был и остается с каждым из нас. Его слово – это наше оружие, наш дух, который не сломить", – сказал Наедко.

В Министерстве внутренних дел прочитали строки из стихотворения-послания "До Основ'яненка" Тараса Шевченко и напомнили, что "его дух — в каждом, кто борется за Украину", а "его строки — это сила".

Ровно 211 лет назад родился Тарас Шевченко - 9 марта 1814 в селе Моринцы (ныне Черкасская область), а умер 10 марта 1861 года. Сегодня 211

Советская идеология превратила Кобзаря из веселого мужчины, который любил стильно одеваться и был душой компании, в не по годам старого отшельника. В честь дня рождения поэта OBOZ.UA решил развенчать пять легенд о национальном пророке.

Тарас Григорьевич при жизни обладал приятным голосом и отличался харизмой. Неудивительно, почему в него влюблялось немало девушек и женщин. Мы рассказали о том, с кем он познал искреннюю любовь, а с кем имел интрижки или дружеское общение. Некоторые из избранниц поэта навсегда оставили свой след в его творчестве и сердце. Однако ни один так и не стал женой и не родил от него ребенка.

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