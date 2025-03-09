Шевченко не носил кожух и любил хороший алкоголь: пять мифов о Кобзаре, которые навязала советская власть

Ровно 211 лет назад, 9 марта 1814 года, родился легендарный украинский поэт, прозаик и живописец Тарас Григорьевич Шевченко. Мыслитель создал множество литературных и художественных произведений, а также стал настоящим символом Украины, поэтому не удивительно, что его фигура окутана множеством мифов, большинство из которых были навязаны властями СССР.

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Советская идеология превратила Кобзаря из веселого мужчины, который любил стильно одеваться и был душой компании, в не по годам старого отшельника. В честь дня рождения поэта OBOZ.UA решил разоблачить пять легенд о национальном пророке.

Прозаик был отшельником и аскетом

Одним из самых распространенных мифов о Тарасе Шевченко есть то, что он всегда держался в стороне от людей и пытался уединяться. На самом же деле живописец был веселим и эпатажным мужчиной, который нередко находился в центре внимания. Даже в своем "Щоденнику" деятель культуры описывал, как посещал музеи, театры, разные приемы, и, кстати, неплохо разбирался в алкогольных напитках, а больше всего любил ром.

Более того, в харизматичного Шевченко влюблялось немало женщин. Еще в раннем детстве будущий писатель очаровал младшую на 3 года Оксану Коваленко. Они не потеряли интерес друг к другу и в подростковом возрасте, однако настоящая любовь так и не зародилась. Позже Кобзарь начал отношения с портной польского происхождения Ядвигой Гусиковской. В 1838-м поэт закрутил роман с 15-летней Марией Европеус, несмотря на то, что его земляк Иван Сошенко планировал жениться на девушке. А вот Варвара Репнина была влюблена в прозаика, но он не отвечал ей взаимностью. На одном из баллов Шевченко познакомился с Анной Закревской, которой посвятил немалое количество стихов, более того, всерьез задумался над тем, чтобы жениться, иметь свой дом и детей. Однако и эти отношения не стали последними в жизни прозаика. Во время 10-летней ссылки деятель культуры полюбил жену коменданта Новопетровской крепости Агату Ускову. В течение длительного времени он откровенно боготворил женщину, однако, вероятно, когда узнал, что она замужем, начал презирать "любимую". За полгода до смерти у Кобзаря были романтические чувства к Ликере (Гликерии) Полусмак. Поэт был ослеплен любовью к девушке, однако когда узнал о ее многочисленных изменах, разорвал все связи.

Шевченко не был известен при жизни

Существует миф, что Кобзарь стал известной личностью только после своей смерти, хотя на самом деле это совершенно не так. При жизни Тараса Шевченко его стихи постоянно переписывали, рисунки издавали в альбомах, а самого прозаика приглашали в Петербургские салоны.

Поэт был несчастным и вечно грустным мужчиной

Этот факт о Кобзаре – очередной миф, навязанный советской властью. На самом же деле художник любил шутить и в компании друзей нередко рассказывал забавные анекдоты. Однажды он даже нарисовал юмористический автопортрет, на котором изобразил себя нагим. Рисунок долгое время было запрещено цензурой.

Кобзарь одевался в старую одежду

Говоря о Тарасе Шевченко, у многих людей перед глазами появляется образ усатого дедушки, одетого в большой кожух и шапку. Однако в повседневной жизни легендарный украинец был незаурядным модником. Он следовал всем тенденциям того времени и предпочитал изысканную одежду. А вот кожухи и шапки прозаик надевал специально для того, чтобы сделать фото и отдать дань уважения тренду народности.

Родился в бедной семье и всю жизнь провел в нищете

Стоит отметить, что Тарас Шевченко родился в семье с нормальным достатком. Отец писателя – Григорий Шевченко обрабатывал поле и даже хотел начать собственное дело, однако не смог достичь своей цели, поскольку был крепостным. Папа прозаика зарабатывал с помощью чумакования и стельмахования, что можно сравнить с деятельностью современных предпринимателей. А это указывает на то, что их семья точно не жила в нищете.

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