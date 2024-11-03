Борис (Буся) Гольдштейн: 'рожденный со скрипкой' вундеркинд из Одессы, которого знал весь мир

О Бусе Гольдштейне часто говорят, что он родился со скрипкой. Он буквально взлетел на музыкальный Олимп, мгновенно став знаменитым в то время, когда его сверстники пускали кораблики и играли в казаки-разбойники. Талант, данный ему природой и родителями, он ежедневно подкреплял упорным трудом. Гольдштейн добился многого, но мог бы достичь гораздо большего, если бы ему не мешали.

Обязательное музыкальное образование для детей

Борис Гольдштейн родился в декабре 1922 года в Одессе. Его родители – Эммануил Абрамович Гольдштейн и Сара Иосифовна Кигель, у них музыкального образования не было, но своим детям (а их в семье было трое) они очень хотели его дать. До рождения младшего сына Буси они владели частной гимназией, но после революции, когда образование взяло в свои руки государство, вынуждены были оставить преподавание и сменить профессию. Отец стал бухгалтером, а мать – массажисткой. Все заработанные средства родители тратили на обучение детей музыке, и их усилия и деньги не пропали даром: дочь Генриетта стала известной пианисткой, старший брат Михаил – скрипачом и композитором. К скрипке тянулся и Буся, хотя родители хотели, чтобы он выбрал виолончель. Но когда мальчик понял, что отец с матерью с ним не согласны, объявил голодовку, характера ему даже в совсем еще юном возрасте было не занимать, больше с ним никто не спорил.

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Пятеро в 11-метровой комнате

В пять лет Буся стал учеником знаменитого Петра Соломоновича Столярского, который сразу обратил внимание на мальчика, обладавшего, по его словам, великолепным слухом, чувством ритма и невероятно подвижными пальцами. Спустя полгода юный Гольдштейн уже выступал с самостоятельной программой, а когда ему исполнилось 9 лет, семья переехала в Москву. Родители решили, что здесь у их детей будет больше – как творческих, так и карьерных – возможностей. Большую квартиру в Одессе пришлось обменять на маленькую – 11-метровую комнатку в коммуналке, где они и жили впятером в атмосфере ненависти со стороны соседей, которым не хотелось слушать музыку с утра до вечера. Генриетта и Михаил учились в консерватории, а Буся – в открытой при ней детской группе, впоследствии преобразованной в музыкальную школу, у преподавателя Абрама Ямпольского. Бусе были по силам самые сложные музыкальные произведения: когда ему исполнилось 10 лет, он сыграл концерт Мендельсона- Бартольди с оркестром Московского радио – это стало началом карьеры вундеркинда из Одессы

Скрипка Страдивари и квартира от Сталина

Способности юного гения, который играл с техникой и легкостью взрослого скрипача, была оценена по достоинству. Бусе выдали скрипку Страдивари из Государственной коллекции музыкальных инструментов, о чем могли только мечтать другие известные и успешные скрипачи. Правда, за "прокат" скрипки нужно было вносить ежемесячную плату, которая равнялась окладу врача или инженера, да и ремонтировать ее – в случае необходимости – тоже нужно было за свои деньги, но многочисленным зарубеджным гостям, перед которыми часто выступал Буся, об этом не рассказывали. После внеконкурсного выступления Гольдштейна на Первом всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, на Бусю, которому едва исполнилось 11 лет, обратил внимание Сталин. Узнав, что Гольдштейны живут в тесной квартире, руководитель государства распорядился решить этот вопрос – им выделили просторную квартиру в новом доме неподалеку от Курского вокзала. О беседе Буси со Сталиным написали все газеты, и на мальчика обрушилась всесоюзная популярность – в сопровождении мамы он ездил по всей стране с концертами. В Москве в распоряжении семьи был автомобиль с шофером, а кода Бусе исполнилось 14 лет, его наградили орденом "Знак почета".

"Маленький Гольдштейн станет великим"

Выступая на престижных конкурсах, Гольдштейн постоянно занимал почетные места: в 1935 году на Международном конкурсе им. Генриха Венявского и на Первом международном конкурсе им. Эжена Изаи в Брюсселе он стал четвертым. После завершения конкурса в столице Бельгии мальчику предложили дать дополнительный концерт, на котором присутствовала королева этой страны. Критики буквально захлебывались от восторга, пересказывая Бусе судьбу: "Маленький Гольдштейн станет великим". Тогда же – после гастролей в Бельгии, Франции и Великобритании Буся получил второе приглашение в США – первое сделал ему приехавший в Советский Союз на гастроли известный скрипач Яков Хейфец, обещавший за несколько лет сделать из Гольдштейна мировую знаменитость, но как в первом, так и во втором случае Бусе в выезде отказали.

Задолженность по истории КПСС

С началом Второй мировой войны жизнь Гольдштейна начала меняться к худшему. Из-за участия в фронтовых концертных бригадах Гольдштейн, будучи студентом консерватории, не всегда успевал вовремя сдавать экзамены. Особенно сильно руководство учебного заведения разозлила задолженность Буси по истории КПСС – за нее его отчислили из консерватории. Восстановили Гольдштейна только в 1953 году, когда он уже был мировой знаменитостью. Но беды Бориса-Буси на этом не закончились: руководители от культуры всячески мешали его творческой деятельности. Так, он не смог стать профессором консерватории, в которой учился, с большим трудом его взяли преподавателем института им. Гнесиных, что было явным понижением его статуса. Долгое время существовал запрет на пластинки Гольдштейна на студии грамзаписи – этот вопрос смог решить только Дмитрий Шостакович, который лично обратился к ее директору, напрямую спросив его об этом. В результате один из лучших музыкантов ХХ века в течение трех десятков лет был солистом Московской областной филармонии. За границей за это время считающийся невыездным Гольдштейн выступал всего три раза.

Эмиграция в Германию

В ноябре 1974 года Буся Гольдштейн вместе с семьей эмигрировал в Германию. Но и там ему удалось устроиться не сразу, и только после выступления на Фестивале музыки Бетховена в швейцарском Гштадте, которое имело огромный успех, все постепенно стало становиться на свои места. Гольдштейн и за границей продолжил заниматься педагогической деятельностью – многие его ученики стали лауреатами международных конкурсов и работали в крупнейших европейских оркестрах. Он также записывал диски – здесь ему никто не мешал это делать, и выступал в самых престижных концертных залах Европы и Америки. Гольдштейн поражал слушателей неповторимым тоном, который его коллеги-музыканты называли "золотым". В то время Борис Эммануилович также много помогал своим соотечественникам, которые оказались в затруднительной житейской ситуации: его дом в Ганновере был открыт для всех, кто просил о помощи, он ссуживал нуждающихся деньгами, оказывал необходимую протекцию,

Последний концерт

В конце 70-х – начале 80-х годов здоровье музыканта резко пошатнулось. Он даже вынужден был ограничить занятия со студентами и сократить выступления. Последний концерт Буси Гольдштейна, на котором он играл самые любимые свои произведения, состоялся 17 марта 1987 года в Израиле, в иерусалимском театре "Жерар Бехер", а спустя семь месяце, 8 ноября того же года, одесского вундеркинда не стало.