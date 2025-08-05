Вейпинг снова под ударом: Верховная Рада хочет запретить электронные сигареты, но будет ли закон эффективным

В Верховную Раду внесен законопроект №13548, которым предлагается полностью запретить в Украине электронные сигареты. Цель, как и все запреты, связанные с табачными изделиями, – защита здоровья украинской нации. Особенно – молодежи.

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Насколько будет эффективным закон в случае его принятия – рассказывает OBOZ.UA.

В электронном паре – полтаблицы Менделеева

Сразу стоит подчеркнуть, что законодатели предлагают запретить именно электронные сигареты. Их конкуренты на рынке заменителей традиционных табачных изделий, ТИЭН (табачные изделия для электрического нагрева) пока могут чувствовать себя в безопасности.

Чтобы было понятнее, о чем речь: электронные сигареты – это такие мини-кальяны, в народе их называют вейпами (от английского vapour – пар). Этот пар от специальных жидкостей курильщики и вдыхают. А ТИЭН – их называют еще айкосами по названию самого известного производителя – нагревают табак "стиков" (специальных сигарет) до 350 градусов. В результате дым идет, а продукты горения отсутствуют.

Эти две технологии считаются менее вредными, чем традиционное табакокурение, однако многие врачи считают иначе. А психологи уверяют, что айкосы и вейпы никак не помогают бросить курить, а наоборот – провоцируют заняться курением (мол, модно и безвредно) подростков, которые потом часто переходят на обычный табак.

Так или иначе, но законопроект №13548, который вводит запрет на производство, импорт и введение в обращение электронных сигарет (а также заправочных контейнеров и жидкостей для них), направлен в первую очередь на борьбу с подростковым курением.

"Мне кажется, мы убиваем нашу молодежь. Соцопросы показывают, что среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты. В возрасте 15-16 лет их пробовала уже половина, и около 20% являются постоянными потребителями. Это все маркетологи, которые пытаются втюхать – мол, меньше вреда для здоровья. Но это не так. Там много химии", – рассказывает OBOZ.UA народный депутат, одна из авторов законопроекта Виктория Гриб.

По ее словам, в паре от жидкостей для вейпов содержатся такие металлы, как хром, никель и свинец. А из химических соединений – формальдегид, ацетальдегид, акролеин, глиоксаль, диацетил, циннамальдегид и бензальдегид. Уже по названиям понятно, что для здоровья это не очень полезно.

"Кроме того, использованные картриджи и аккумуляторы от электронных сигарет загрязняют окружающую среду", – говорит Виктория Гриб.

Домашние заготовки

Интересно, что в законопроекте №13548 прописано, что в Украине должно быть запрещено производство электронных сигарет и заправочных контейнеров. Но это лишнее. У нас они и так не производятся (по крайней мере, легально).

"Представители нашей ассоциации такие устройства не производят – они импортные, в основном Китай. Но мы отмечаем, что сейчас вейпы создают опасность для легального рынка. Жидкости, устройства – это целая индустрия. При этом очень большая часть украинского рынка электронных сигарет – в тени, много контрафактной продукции. Очень сложно привлекать к налогообложению", – рассказывает OBOZ.UA генеральный директор Ассоциации производителей табачных изделий "Укртабак" Наталья Фесюн.

Надо отметить, что нынешний законопроект – это не первая попытка борьбы с вейпами. Еще 16 декабря 2021 был принят Закон № 1978-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно охраны здоровья населения от вредного влияния табака". Он вступил в силу 11 июля 2023 года, и что касается электронных сигарет, то там существует три нормы. Запрещено:

– производство, импорт, оптовая и розничная продажа жидкостей, содержащих вкусо-ароматические добавки;

– использование вейпов в общественных местах;

– продвижение и реклама электронных сигарет в интернете и средствах массовой информации.

Но закон не работает. Вейпы и все необходимое к ним запросто можно купить через интернет. На улицах – масса вейпшопов. В каждом уважающем себя супермаркете – минимум одна точка по продаже электронных сигарет и соответствующих комплектующих. С жидкостями – можно купить и без вкусо-ароматических добавок, а потом уже самостоятельно добавить.

"Я так называемую жижу давно сам готовлю. База делается на основе глицерина и пропиленгликоля, пятьдесят на пятьдесят, а потом добавляю никотиновую жидкость, ароматизаторы разные. Что хочешь, в любых пропорциях, можно и без никотина. В три раза дешевле получается, чем покупать готовую жидкость. Все ингредиенты продаются в вейпшопах. А глицерин и пропиленгликоль их владельцы канистрами покупают", – рассказывает OBOZ.UA Константин, вейпер (так на сленге называют курильщиков электронных сигарет) с восьмилетним стажем.

Впрочем, законопроект №13548 запрещает продавать все, связанное с электронными сигаретами. Так что, может, в случае принятия он и сработает.

Непонятно, почему законодатели не обратили никакого внимания на борьбу с айкосами и стиками. А на них, как говорят продавцы табачных отделов супермаркетов, спрос уже немного выше, чем на обычные сигареты (традиционные табачные изделия чаще покупают люди в возрасте 50 лет и старше).

Но ТИЭНы разных мастей производят в Украине, этим занимаются отечественные подразделения международных табачных корпораций. В таких условиях запретить сложно. Кстати, на эту продукцию даже акциз меньше, чем на традиционные табачные изделия. А от электронных сигарет с точки зрения налогов толку маловато.