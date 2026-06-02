Больше всего любил Украину: на фронте погиб боец Третьего армейского корпуса Ярослав 'Варнак' Иванов. Фото

Украина потеряла защитника Ярослава "Варнака" Иванова, который погиб во время выполнения боевого задания. Воин пал 31 мая 2026 года в возрасте 23 лет, оставшись верным присяге и своей стране до последнего дня.

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О гибели военного сообщила его невеста, волонтер Екатерина Пилипчук на своей странице в Instagram. Она опубликовала сообщение: "Ярослав "Варнак" Иванов. На щите. Похороны будут в Киеве, детали позже".

Ярослав Иванов стал на защиту Украины с началом полномасштабной войны. С 2022 года он воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а затем получил должность в Десантно-штурмовых войсках.

С 2025 года боец продолжил службу в роте радиоэлектронной борьбы 3-й отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса. По словам близких, больше всего он любил Украину, а его творчество и жизненный путь были неразрывно связаны со служением государству.

Екатерина Пилипчук отметила, что особое место в жизни Ярослава занимала любовь к Родине. Именно этой идее он оставался преданным на протяжении всей своей жизни.

Память навсегда

В своей заметке невеста также привела жизненный лозунг воина, который, по ее словам, он пронес через всю жизнь.

"Расплывусь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе" – жизненный лозунг, которым он лелеял любовь к Родине и который пронес через всю жизнь", – написала Екатерина Пилипчук.

31 мая 2026 года Ярослав "Варнак" Иванов погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 23 года. Информацию о дате и месте прощания с воином в Киеве родные пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от оккупантов погиб военнослужащий из Тернопольщины Андрей Ширяев. 25-летний защитник погиб, выполняя боевое задание в Сумской области.

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