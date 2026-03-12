Более 324 млн грн на помощь военным и их семьям: как поддерживает армию авиакомпания 'Украинские вертолеты'

За несколько дней до того, как Украина будет отмечать День украинского добровольца, авиакомпания "Украинские вертолеты" передала 23-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины техники на полмиллиона гривен.

Видео дня

Запрос разведчиков содержал: 3D-принтер, средства обнаружения вражеских дронов и беспилотный авиационный комплекс Toro Madre. Все необходимое работники авиакомпании заказали, оплатили и передали.

"В комплекс входят: 2 квадрокоптера, 2 блиндажные части, модуль радиомастер, ретранслятор, набор аккумуляторов. Toro Madre – это на сегодняшний день технология, которая работает без GPS, то есть на оптической навигации, позиционирование происходит по камере. Мы его используем как носитель ретранслятора. То есть, чтобы быть эффективными: чтобы враг не подавлял средствами РЭБ и чтобы как можно дальше можно было залетать. От имени всего подразделения благодарю за оперативность в выполнении нашего запроса. Это большая поддержка армии", – сказал Сергей Ступак, и.о. командира роты РУБпАК 23-го отдельного разведывательного батальона 20-го корпуса Сухопутных войск ВСУ и передал руководству авиакомпании благодарность от подразделения.

За четыре года полномасштабной войны авиакомпания "Украинские вертолеты" направила более 324 млн грн на благотворительные проекты, связанные с поддержкой войска.

"Помогали, помогаем и будем помогать столько, сколько нужно", – всегда отмечает Владимир Ткаченко, председатель совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты".

В компании 71 работник мобилизовался и сейчас служит в Силах обороны Украины, а еще 42 ветерана вернулись и продолжают работать в "Украинских вертолетах". К сожалению, есть те восемь, кого вспоминают во время минут молчания. И это довольно большой процент, как для коллектива численностью чуть более 500 человек.

Авиакомпания постоянно финансирует закупку техники для подразделений Сил обороны – от автомобилей и квадроциклов до систем радиоэлектронной борьбы, дронов и 3D-принтеров, сенсорных столов для планирования операций, энергетического оборудования и тому подобное. Авиаторы во главе с Владимиром Ткаченко регулярно организуют такие передачи и встречаются с боевыми подразделениями в Киеве или ездят ближе к линии соприкосновения, в зависимости от запросов воинских частей.

Отдельное направление помощи – поддержка семей погибших защитников. Авиакомпания предоставляет сейчас ежемесячную помощь 50 детям-сиротам военнослужащих и регулярно финансирует реабилитацию ветеранов.

В авиакомпании "Украинские вертолеты" считают поддержку армии и военных семей своим долгом во время войны.