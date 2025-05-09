'Боль остается навсегда': история психиатра Людмилы Подкуймухи в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Война научила каждого украинца ценить важные моменты – родных, друзей, работу и свою страну, ведь все может измениться в один миг. Психиатр Людмила Пидкуймуха считает, что у большинства произошла переоценка ценностей, ведь для настоящего счастья достаточно простых и базовых вещей. Ее история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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По словам специалиста, наиболее типичные проблемы нашего военного времени – тревожность и расстройства сна. Однако труднее всего ей и коллегам оказывать помощь людям, проживающим горе, ведь оно имеет не только разные стадии принятия, но и разную природу.

"Люди теряют близких и в мирное время – катастрофы, тяжелые болезни, которые не жалеют даже маленьких детей. Когда случается трагедия, ни один специалист не найдет слов, чтобы поддержать или облегчить состояние пациента – их не существует. Я всегда говорю, что эта боль остается навсегда – просто со временем немного притупляется", – рассказывает Людмила Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Специалист объясняет, что сейчас многие люди проживают не только горе, но и неопределенность, и это одна из самых болезненных и деликатных тем.

"Например, военный пропал без вести и его мама или жена надеются на то, что он жив, в плену. Это очень сложные эмоции, ведь надежда смешивается с неизвестностью. Церемония прощания – печальная, но она дает картинку, что все самое страшное произошло. Если этой визуализации нет, соответствующий сигнал в мозг не поступил. Психотерапевтическая коррекция в таких случаях сложнее", – говорит психиатр.

Об основных признаках, которые указывают на необходимость профессиональной помощи, а также личных способах сохранять эмоциональную стабильность во время войны Людмила рассказывает по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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