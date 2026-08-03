Бойцы 33-й штурмовой бригады получили комплексы «Ай-Петри» от Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" одной из штурмовых бригад ВСУ.

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Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

"Вражеские силы наступают по всей линии фронта. От разведывательных дронов до ударных FPV – все они представляют угрозу для жизни украинских воинов. Вот почему два года назад мы запустили проект по производству комплексов ПДТР "Ай-Петри". А сейчас процесс – от закупки и изготовления деталей до передачи готовых комплексов в подразделения Сил обороны – стал отлаженной рутиной нашей команды", – написал Порошенко.

"За нашими комплексами стоит очередь. Это показатель качества. На этот раз мы передаем еще несколько комплексов 33-й отдельной штурмовой бригаде. Информацию о том, кто конкретно и куда именно получает технику, мы не раскрываем, чтобы работа наших друзей оставалась неожиданностью для врага", – отмечает пятый президент.

"К производству и передаче этих "Ай-Петри" присоединилась и киевская община, которая вложила собственные средства через механизм субвенций. Теперь благодаря нашему сотрудничеству ребята смогут прикрывать штурмовые действия и защищать людей", – пишет лидер партии.

"Мы делаем все, чтобы не позволить врагу получить преимущество в небе. Несмотря на все трудности, незаконные санкции и препятствия. Продолжаем работать, чтобы прикрывать небо над нашими военными на поле боя", – пишет Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боевого соприкосновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В прошлом году Порошенко сообщил о заключении контракта с Министерством обороны.

Российские разведывательные и ударные БПЛА – "Ланцеты", "Зали", "Орланы" и другие – представляют угрозу не только для наших войск, но и для критически важной инфраструктуры и гражданских объектов. "Ай-Петри" – это система кибербезопасности, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооружённых Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко. Всего с начала проекта войска уже получили сотни комплексов.