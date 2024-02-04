Богдан Гнатюк: украинский ученый, создавший американскую трехступенчатую баллистическую ракету Trident ('Тризуб')

Историю жизни гениального украинского ученого Богдана Гнатюка историкам еще предстоит написать – сегодня ее детали приходится добывать по крупицам. Связано это, прежде всего, с тем, что его деятельность – и даже личная жизнь – была глубоко засекречена. Поэтому даже в его родной Тернопольской области о Гнатюке не знают почти ничего, хотя ему должна быть посвящена как минимум экспозиция одного из залов областного краеведческого музея.

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Уроженец "теплого Подолья"

Богдан-Тарас Гнатюк родился 25 июля 1915 года в живописном городке Залещики, который в наше время находится на территории Чертковского района Тернопольской области, а во время детства и молодости ученого входил в состав Королевства Галиции и Владимирии. Залещики, которые называли "теплым Подольем", были настоящим курортом, куда комфортный поезд каждые выходные привозил отдыхающих из Львова. Здесь выращивали виноград и дыни, цвели абрикосовые деревья и находилась государственная учительская семинария, носившая имя Юзефа Пилсудского, которую и окончил Гнатюк, получив диплом педагога.

Бегство от войны

После окончания семинарии Юрий решил продолжить обучение в политехническом институте Гданьска. Вторая мировая война застала Гнатюка на студенческой скамье, но, несмотря на военные действия, он смог не только закончить этот вуз, поступить в Данцингский университет и защитить докторскую диссертацию. В зависимости от военных действий ученый переезжал из города в город и из страны в страну: работал инженером-конструктором в Гданьске и на авиационном предприятии "Дорньер Верке", занимался быстроходной аэронавтикой и турбореактивными двигателями в Венском университете.

После окончания войны был назначен на должность эксперта министерства ВВС Франции в зоне, находящейся под контролем союзников Германии, за что ученого в Советском Союзе впоследствии обвиняли в пособничестве нацистам. Параллельно он преподавал в школе механиков, находящейся под патронатом администрации Организации Объединенных Наций. Впоследствии Гнатюк признавался, что это время было, пожалуй, самым безрадостным в его жизни. И дело даже не в отсутствии перспектив и уверенности в завтрашнем дне – их испытывали тогда многие, а в том, что каждый шаг все дальше и дальше отдалял ученого от его родной Украины. Похоже, он понимал, что никогда больше домой не вернется.

Жизнь за океаном

В 1949 году Гнатюк переехал за океан, где с удивлением обнаружил, что его там никто не ждал, и ему все надо было начинать сначала. В течение двух лет ученый вообще не мог найти работу, потом стал ассистентом профессора в университете штата Индиана, что было явным понижением статуса. Позже перебрался в Западную Виргинию, где его карьера наконец-то пошла вверх: он работал преподавателем в Дрекселе – сначала в Технологическом институте, а затем университете этого города. Он также стал первым украинцем, сотрудничавшим с НАСА – Гнатюк долгие годы работал в этом агентстве консультантом.

Сотрудничество с Вернером фон Брауном

Особой страницей в научной работе Гнатюка стало его сотрудничество с американским ученым немецкого происхождения, "отцом американской космической программы", конструктором ракетно-космической техники Вернером фон Браунов. Гнатюк участвовал в его разработках межконтинентальных баллистических ракет с максимальной дальностью полетов более 5 тысяч километров.

Trident ("Тризуб").

Но главным делом жизни Богдана Гнатюка стала работа над созданием межконтинентальной трехступенчатой баллистической ракеты Trident ("Тризуб"). Она предназначалась для запуска с подводных лодок, а ее дальность составлял 11 300 километров. Американская компания, производившая ракеты, превратилась в мирового лидера по созданию вооружений такого типа. Принимающий участие в их разработке Богдан Гнатюк держал факт своей работы в глубочайшей тайне, не упоминая о ней в лекциях, которые он читал студентов. Впрочем, никогда не говорил он и о том, что множество посвященных баллистических ракет, теплообмена, динамики газов и написанных на английском, немецком и украинском (!) языках научных работ – его авторства. В 90-х годах ХХ века Trident приняли на вооружение ВМС США и Великобритании.

Сам Гнатюк входил в авторитетные научные сообщества США – был членом Американского института аэронавтики и астронавтики, Ассоциации ВВС США, Американского союза университетских профессоров, Товарищества украинских инженеров Америки, Научного товарищества имени Тарас Шевченко, Украинско-американского союза университетских профессоров, Украинско-американского координационного совета, входил в инициативную группу Мирового конгресса свободных украинцев.

Поддерживал национально-освободительное движение в Украине

Несмотря на то, что Богдан Гнатюк большую часть жизни был за границей, он оставался патриотом Украины. Он был членом Организации Украинских Националистов, в которую вместе с младшим братом Мирославом-Владимиром вступил еще во время учебы в семинарии – тогда они участвовали в акциях протеста против польских властей, и идеологически тесно связанной с ней, основанную в 1964 году Организации государственного возрождения Украины, в состав второй входили украинские эмигранты США – на своих съездах они поддерживали национально-освободительное движение в Украине.

Личная жизнь и память

О личной жизни Гнатюка известно очень мало. Журналистам удалось выяснить имя его жены – Ирины Михайловны Гнатюк. О детях Гнатюков тоже нигде не пишут, но известно, что у них есть четверо внуков – Эшли, Николас, Кристиан и Джил.

Последние годы жизни Гнатюк провел в коммуне Мерион в Пенсильвании, где в грандиозных особняках обитали более чем состоятельные жители. Скончался Гнатюк 28 ноября 1998 года в собственном доме. Похоронен там же – на украинском католическом кладбище святой Марии в Элкинс-Парк, округ Монтгомери. Его имя присвоено гимназии в его родном городе Залещики. Ирина Михайловна пережила своего мужа на 17 лет, она скончалась в 2018 году в возрасте 91 года в собственной резиденции Spring Township.