'Блогер Кэмп' – это субкультурное сообщество': психологи Фонда Рината Ахметова помогают восстанавливаться пострадавшим от войны детям

16-летняя София из Бобровицы пережила оккупацию, война заставила девушку мыслить взрослее, а еще жить с постоянной тревогой. Справиться с пережитым ей помогло участие в "Блогер Кэмпе" от Фонда Рината Ахметова.

В программе участвуют дети в возрасте от 10 до 16 лет из уязвимых категорий, в том числе пострадавшие от войны. Для многих участников, вернувшихся из депортации и оккупации, Кэмп является возможностью снова научиться доверять миру, общаться со сверстниками и проявлять себя через творчество.

"Сейчас идет первая смена "Блогер Кэмпа" Фонда Рината Ахметова в 2026 году. Это долговременный и системный проект. Речь идет не просто об отдыхе, а о сфокусированной работе с детьми над навыками будущего и развитием лидерских качеств", – отмечает Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Дни в "Блогер Кэмпе" насыщены событиями, общением и активностями. С ребятами также работают психологи Фонда, которые прошли обучение по специальному курсу "Травма войны".

"Детям помогают восстанавливаться различные методики. Здесь они могут быть услышанными. Дети становятся более уверенными в себе, повышают самооценку благодаря занятиям с психологом и блогерской деятельности", – рассказывает Оксана Марус, которая уже шестой год работает с кемперами.

Арттерапевтические занятия являются важным инструментом развития навыков проживания эмоций, преодоления страхов и снижения уровня стресса. Благодаря групповой работе и арт-практикам у подростков формируется "мы-чувство" – ощущение команды, внутренней силы и собственной ценности. По словам психолога, уже через 10 дней дети становятся настоящей командой и сохраняют это ощущение надолго.

"Кемп – это субкультурное сообщество. Он сплачивает детей и дает им возможность проявить себя в подростковом возрасте, что чрезвычайно важно. Я вижу четкую динамику: какими они приезжают и какими адаптированными выезжают. Часто дети не хотят покидать этот благоприятный микроклимат. Здесь они чувствуют себя настоящей командой", – говорит Юлия Крючкова, психолог, арт-терапевт.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

