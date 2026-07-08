Близнецов ждет прилив сил, а Тельцам нужно набраться терпения: гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака

В среду, 8 июля 2026 года, Луна пройдет через знак Овна. Время пролетит очень быстро, и многое будет сделано. Однако эмоции будут зашкаливать – Сатурн может напомнить нам о различных недоразумениях или обидах.

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Астрологи советуют в этот день не расстраиваться из-за пустяков или чрезмерно беспокоиться о сплетнях. Встречи с друзьями, свидания и культурные мероприятия будут радостными, если мы не позволим себя провоцировать на споры, пишет Vogue.

Овен

Вас ждет довольно насыщенный день. Приступайте к новым проектам, так как соединение Луны поможет вам быстро осваивать сложные вещи. У вас будет отличная память, и ваши ассоциации будут точными. Новые знакомства также окажутся плодотворными. Вечером вы примете важные решения, касающиеся здорового образа жизни. Однако не отказывайтесь от всех удовольствий, ведь вы их заслуживаете.

Телец

Вы будете размышлять о загадках и необъяснимых историях. Это может сделать вас немного рассеянным, даже забывчивым, на работе. Чаще проверяйте свой календарь, чтобы ничего не пропустить. Финансы также будут важны, и у кого-то может появиться интересное предложение. Однако помните, что вам не обязательно отвечать на вопросы, которые вам неприятны. После работы займитесь искусством и духовными делами; Меркурий в секстиле также способствует обучению и развитию.

Близнецы

Соединение Марса с вашим знаком придаст вам сил. Продвигайте свои проекты, особенно те, которые связаны с образованием или путешествиями. Также могут прийти важные, но хорошие новости. Различные сложные вопросы разрешатся так, как вы пожелаете, но помните о дипломатичности при встречах с влиятельными людьми. Кто-то может не понять шутку или подумать, что вы переходите границы дозволенного, поэтому лучше быть осторожным в своих словах.

Рак

Мир и безопасность будут для вас важны, но люди будут докучать вам своими проблемами под любым предлогом. Сохраняйте спокойствие, не позволяйте никому вас запугать или манипулировать вами. Секреты будут раскрыты, и проблемы будут решены. Послеобеденное время благоприятно для откровенных разговоров, но только с друзьями, которым вы доверяете. Если вам кто-то не нравится, не тратьте на него время.

Лев

Ваш день будет очень успешным. Соединение Венеры с вашим знаком способствует появлению отличных идей для решения различных проблем, которые вас в последнее время беспокоили. Подумайте, чего вам не хватает для счастья, и тригон Луны подскажет прекрасные решения. Сегодня вам очень повезло в любви. Если вам удастся организовать свидание или романтический ужин, вы сможете решиться на искреннее, но важное признание. Не бойтесь своих чувств, потому что вы найдете свое счастье.

Дева

Вы будете в хорошем настроении, но решите действовать самостоятельно. Некоторые окружающие покажутся вам легкомысленными. Вместо того чтобы сосредотачиваться на них, сосредоточьтесь на своих задачах. Подумайте о том, чего вы хотите достичь и как вы можете этого добиться. Вечером расслабьтесь, посмотрите хорошую книгу или сериал. Возможно, вам не захочется идти в спортзал или на долгую прогулку. Выберите себе развлечение по душе, и вы будете в отличной форме.

Весы

Луна в оппозиции к вашему знаку зодиака предвещает очень интересный день. Вы почувствуете прилив энергии и готовность к выполнению важных задач. Вы можете заработать больше, обойти конкурентов и достичь того, что вам действительно важно. Если вы ищете вдохновение, обратитесь за советом к кому-нибудь помоложе, и вы измените свой взгляд на сложные вопросы. Только не спешите, потому что завтрашний день тоже будет напряженным. Распределите свою энергию, и никто вас не победит.

Скорпион

Вы решите избавиться от различных задолженностей. С самого утра вы сосредоточитесь на работе, счетах и ​​уборке. День будет немного утомительным, но вы успеете многое сделать. Во второй половине дня вы отправитесь за покупками, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое. Однако не заставляйте себя делать то, чего вы не хотите. Стоит немного отдохнуть. Чтобы расслабиться, почитайте что-нибудь интересное или посмотрите любимый сериал.

Стрелец

Тригон Луны к вашему знаку сделает вас быстрым и смелым. Действуйте и не откладывайте важные дела. Оппозиция Марса благоприятствует амбициозным достижениям, но вам нужно быть настойчивым. У грандиозных планов есть шанс на успех, но не хвастайтесь, иначе кто-то почувствует укол зависти. Старайтесь делать то, что важно, сами. После работы пора расслабиться; стоит заняться спортом или йогой.

Козерог

Вам будет меньше хотеться браться за утомительные задачи. Вы будете спокойны, даже более сдержанны, чем обычно. Ваши мысли о событиях, которые вы посещаете, будут довольно серьезными. Только не будьте слишком строги в своих суждениях, потому что люди иногда могут меняться к лучшему. Это относится и к вам. Днем позвоните другу или любимому человеку. Это поднимет вам настроение, потому что вы услышите новости, которые вас развеселят.

Водолей

Вы будете быстры и очень уверены в себе. Никто вас не остановит, и никто вас сегодня не победит. Приведите свои дела в порядок, принимайте быстрые решения и наслаждайтесь своими успехами. Во второй половине дня вам захочется больше развлечений. Юпитер благоприятствует успешным свиданиям и помогает вам завести новых друзей сегодня. Если у вас есть планы, связанные с искусством или хобби, вы также прекрасно проведете время. Ищите новое вдохновение и заводите интересные знакомства.

Рыбы

Вы сосредоточитесь на своих обязанностях. Если у кого-то есть к вам неприязнь, не волнуйтесь слишком сильно. Вы знаете себе цену и не нуждаетесь в конкуренции с кем-либо. Веселое мероприятие днем ​​поднимет вам настроение. Меркурий благоприятствует интересным знакомствам и встречам с людьми, которых вы давно не видели. Вечером вы также почувствуете прилив энергии и быстро соберетесь на уборку или за покупками.

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