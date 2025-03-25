Благовещение по новому календарю: традиции и запреты

Благовещение считается в христианстве одним из величайших праздников года. Его чтят все ветви церкви и отмечают очень торжественно. Однако после перехода Православной церкви Украины на новый календарь Благовещение тоже изменило дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь православные Украины отмечают праздник принесения Благой вести. А также ближе знакомит с его значением и традициями.

Что такое Благовещение

Согласно библейскому канону, Благовещение посвящено событию, описанному в Евангелии от Луки. Он описывает, как Деве Марии явился архангел Гавриил, возвестивший ей, что вскоре она станет матерью Сына Божьего. Эти слова испугали Марию, ведь она на тот момент уже была замужем за Иосифом, но сохраняла девственность ради служения богу. Однако она быстро поняла, что весть, которую принес ей Гавриил, является благой, и приняла свою судьбу. Кстати, именно так и появилось название праздника – от слов "благая весть".

Когда празднуют Благовещение

Поскольку праздник знаменует начало беременности Девы Марии, то отмечают его ровно за 9 месяцев до Рождества. А Рождество в Украине теперь празднуют 25 декабря – вместе со всем христианским миром, поэтому и дата Благовещения, соответственно, перешла на 25 марта.

Значение праздника Благовещения

Весть архангела Гавриила, которую он принес Марии, воспринимается христианами как символ надежды на искупление грехов и лучшее будущее. Ведь, согласно библейскому пророчеству, Спаситель, которого Бог послал на землю, должен был освободить людей от греха, пожертвовав собой. Это и делает праздник Благовещения столь важным с точки зрения христианства.

Традиции Благовещения

Поскольку этот праздник входит в список 12 величайших в православном календаре, в этот день строго запрещается любая работа. Вместо этого важно посвятить день молитвам. Считается, что на Благовещение они обладают особой силой.

Важно также то, что этот праздник почти всегда выпадает на Великий пост. Однако в этот особый день его ограничения ослабляются – верующим можно за праздничным столом употребить немного масла, рыбы, морепродуктов и вина.

В народе на Благовещение отпускали на волю птиц. Считалось, что они могут долететь до бога и рассказать ему о добрых поступках своего хозяина.

Также на праздник готовили особую соль. Каждый член семьи клал в специальный мешочек небольшое количество продукта. Считалось, что собранная таким образом соль обладает целебными свойствами. Если же за год благовещенская соль не пригождалась, ее сжигали на костре и готовили новую порцию.

А вот чего не делали на праздник, так это не ходили друг к другу в гости. Благовещение празднуют в кругу семьи. Также под запретом в этот день печаль, ссоры и злословие – день следует провести в радости и молитвах о хорошем.

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