Библиотеку им. Вернадского пополнили уникальные книги Вольтера, Шевалье и Маршалла с упоминанием Украины

Компания Visa передала Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского европейские старопечатные книги XVII–XVIII веков с упоминаниями и описаниями Украины. Книги путешественника Джозефа Маршалла, философа Вольтера и дипломата Пьера Шевалье приобрели для интерактивной выставки Ukraine WOW, где их увидели более 250 тысяч посетителей. Теперь издания стали частью коллекции Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

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Речь идет о трудах, которые не просто сохранились сквозь века, – они зафиксировали, какой Украину видели в мире задолго до появления современных нарративов. Книги были найдены и приобретены за рубежом у частных коллекционеров при поддержке Visa.

"Мы верим, что, инвестируя в культурные инициативы, помогаем раскрывать потенциал страны. Передача в библиотеку трудов путешественника Джозефа Маршалла, философа Вольтера и дипломата Пьера Шевалье, которые мы отыскали у европейских коллекционеров, – это возможность сохранить их для будущих поколений. Мы невероятно рады, что теперь эти издания есть в коллекции старопечатных книг Национальной библиотеки имени Вернадского, где они станут предметом исследования и изучения для каждого, кто интересуется историей", – комментирует Татьяна Черная, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине.

Среди книг – двухтомное издание 1731 года "История Карла XII, короля Швеции"(Histoire de Charles XII roi de Suède). Вольтер описал в нем события Великой Северной войны на украинских землях – союз Мазепы с Карлом XII и Полтавскую битву. В повествовании Украина играла центральную роль. И хотя Вольтер не был в тогдашней Украине, но писал о ней с придирчивостью ученого и журналиста: использовал труды Боплана, Лимьера и Кантемира. Благодаря общению с эмигрантами, прежде всего с Григором Орликом, сыном гетмана Филиппа Орлика, а также через барона Фридриха Эрнста фон Фабриса и маркиза де Мейзона, узнал о планах Мазепы и борьбе казаков за независимость. Он также переписывался с очевидцами событий – теми, кто лично знал Карла XII или воевал рядом с ним. Среди его информаторов был, например, Станислав Лещинский – польский король, который, как и Мазепа, был союзником шведов в Северной войне. Это важный источник, который формировал образ Украины в тогдашней Европе, ведь Вольтера читали в разных уголках континента, и свидетельствовал, что Украина существовала на политической карте мира в XVIII веке как отдельная страна. В книге Вольтер не употреблял слово "Россия" (la Russie), исключительно "Московия" (la Moscovie), отделяя ее от Украины. Это особенно важно, учитывая то, что царь Петр I только в 1721 году официально изменил название своего государства с Московии на Россию, пытаясь присвоить наследие Киевской Руси. Зато Вольтер давал Украине четкое географическое и политическое определение, не отождествляя ее с Московией и трактуя как отдельную силу в европейской истории. "Украина всегда имела вдохновение быть свободной", – писал Вольтер в первом томе издания.

Кроме того, в библиотеку передали труд Пьера Шевалье A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars (1663) – уникальное свидетельство об Украине эпохи Богдана Хмельницкого, написанное очевидцем и современником событий. Она веками оставалась главным источником для понимания казацкой государственности. Пьер Шевалье, французский офицер, дипломат и советник королевского монетного двора, приехал на наши земли не как исследователь, а как командир. Существуют сведения, что он имел контакты с казаками, которых французское правительство планировало завербовать на службу. Во времена Хмельнитчины Шевалье стал секретарем французского посольства в Варшаве. За десять лет он собрал уникальные наблюдения о быте, вере, устройстве и борьбе казаков. Так и родился труд "История войны казаков против Польши" (1663), состоящий из нескольких частей, в частности "Разведки о землях, обычаях, правительстве, происхождении и религии казаков". Важно, что Шевалье не отождествляет украинцев с московитами, а рассматривает их как отдельный народ со своей землей, языком, политическими амбициями.

Также коллекция библиотеки пополнилась четырехтомником английского путешественника Джозефа Маршалла. В 1768-1770 годах Маршалл совершил большое путешествие (Grand Tour) – типичное для тогдашней британской элиты образовательное путешествие по Европе. Именно из любопытства и желания увидеть мир он добрался и до Украины, а по возвращении опубликовал книгу Travels through ... Russia, the Ukraine and Poland (1772), которая стала ценным источником знаний о наших землях с европейской точки зрения. В 1770 году его маршрут пролегал через Стародуб, Чернигов, Киев и Очаков. Маршалл не имел заранее сформированного мнения об этих местах и, возможно, именно поэтому увидел больше, чем те, кто смотрел на нашу землю глазами империи. Его путешествие –это не просто описание маршрута, а глубокое погружение в пространство и культуру. "Украину застал я как страну невероятно плодородную и очень хорошо загосподаренную, непохожую на воображение, которое я создал себе об Украине на основе прочитанных книг", – признавался он.

Пользователи библиотеки смогут ознакомиться с работами в читальном зале отдела старопечатных и редких изданий, а также увидеть их в витринах во время экскурсий в отдел.

"Для библиотеки это не просто пополнение фондов – это возможность для каждого глубже понять собственную историю и исследовать, какой Украину видели Вольтер, Пьер Шевалье и Джозеф Маршалл. Каждое из переданных изданий помогает переосмыслить устоявшиеся представления об Украине, которые формировались на протяжении веков. В то же время это возможность каждого читателя из любой точки мира ближе узнать нашу историю, ведь скоро книги будут оцифрованы и представлены на сайте библиотеки", – говорит Юрий Ковтанюк, заместитель генерального директора по научной работе Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.

Цитаты из книг

Вольтер

"Украина всегда имела вдохновение быть свободной. Но, окруженная со всех сторон Московией, странами, подвластными великому правителю [султану], и Польшей, она вынуждена была выбирать себе протектора, а в дальнейшем и правителя, из одного из этих трех государств ❬...❭

Однажды, однажды, он [гетман Мазепа] обедал за одним столом с царем в Москве. Этот император [Петр Первый] предложил ему приучать казаков к дисциплине и сделать этих людей более послушными.

Мазепа ответил, что положение Украины и дух ее нации создают непреодолимые препятствия этому. Царь, уже достаточно хорошо подогретый вином и никогда не сдерживавший своей ярости, назвал его предателем и пригрозил посадить на кол. Мазепа, вернувшись в Украину, начал замышлять мятеж.

Шведское войско, находившееся неподалеку от границ, облегчило ему поиск средств. Он принял решение стать независимым и создать могущественное королевство из Украины и обломков Российской империи.

Это был храбрый изобретательный человек, отличавшийся неутомимостью в работе, несмотря на преклонный возраст".

Пьер Шевалье

"Жители Украины, которые сегодня все называются казаками и которые с гордостью носят это имя, имеют красивую фигуру, бодрые, крепкие, ловкие ко всякой работе, щедрые и мало заботятся о накоплении имущества, очень свободолюбивые и неспособные терпеть ига, неутомимые, смелые и храбрые, но большие пьяницы, коварные и предательские; они охотятся и рыбачат, знают разные ремесла, нужные в сельской жизни и на войне ❬...❭

Самые выдающиеся города и крепости, которые занимают казаки, – это Киев, центр воеводства и митрополии греческой церкви, Белая Церковь, Корсунь, Константинов, Бар, Черкассы, Чигирин, Кодак, Ямполь над Днестром, Брацлав над Бугом – центр воеводства, Винница, Умань, Чернигов, Переяслав, Лубны, Паволочь, Фастов. Все эти города укреплены несколько лет назад, и господин де Боплан, французский инженер, бывший на службе у покойного великого гетмана Конецпольского, которому общественность обязана двумя сделанными им очень подробными картами Украины, обозначил на картах укрепления большей части этих местностей. Кроме них, нет ни одного городка или поселка, не обведенного стеной и не обеспеченного по крайней мере рвом для охраны от нападений татар, которые часто наведываются в эти края ❬...❭

Что касается способа ведения войны на суше, то казаки лучшие пехотинцы, чем конники; они выносливы и неутомимы, подчиняются своим руководителям, с чрезвычайной ловкостью выполняют земляные работы и укрепляются не только с помощью окопов, но также используют свои повозки на марше. Они так сильны за этими передвижными укреплениями, крайне необходимыми в безлюдных степях, где то и дело наскакивают татары, что тысяча казаков, защищенная так, оказывает сопротивление шести тысячам неверных, которые совсем не слезают с лошадей и которых задерживает любой ров или малейшая преграда ❬...❭.

❬...❭ После того как они соберутся и выберут среди себя атамана, который поведет их в поход и будет командовать ими, казаки начинают строить свои суда длиною в шестьдесят и шириною в десять или двенадцать стоп ❬...❬...❭

❬...❭ Собираются обыкновенно пять или шесть тысяч казаков, примерно человек шестьдесят строят лодку; в течение трех недель они изготовляют восемьдесят или сто лодок. Садятся они по пятьдесят или шестьдесят человек в каждое судно, в котором есть пять или шесть фальконетов. Каждый казак вооружен двумя аркебузами с необходимым количеством пороха и пуль ❬...❭

Казаки плывут вместе и так плотно, что их весла касаются друг друга. Для выхода из Борисфена они ожидают последней фазы луны, чтобы в темноте безлунной ночи остаться незамеченными с галер, которые бдят казаков у Очакова, турецкого города при устье Борисфена. Как только турки заприметят казаков, тревога распространяется сразу по всей стране и доходит до Константинополя ❬...❭"

Джозеф Маршалл

"3 ноября я прибыл в Киев, столицу Украины, расположенную на расстоянии восьмидесяти миль от Чернигова. Дорога пролегает вдоль берегов Десны – через живописную местность, значительная часть которой хорошо заселена и обработана...

Современное население Украины – это цивилизованные люди и лучшие земледельцы во всей Российской империи. Киев – один из самых выдающихся городов, которые я видел в России, хорошо известен из истории этой империи.

Хотя город пережил много потрясений и упадков, которые значительно уменьшили его величие по сравнению с былой славой, сейчас он полностью оправился от этих древних ударов.

Киев хорошо застроен кирпичом и камнем; улицы широкие, прямые и хорошо мощеные; имеет величественный собор, значительная часть которого недавно перестроена, и еще одиннадцать других церквей. Население составляет сорок тысяч жителей, и город хорошо укреплен.

Днепр здесь – величественная река, а несколько больших притоков, впадающих в него после того, как омывают некоторые из самых богатых польских провинций, дают Киеву возможность вести значительную торговлю.

Город является главным центром хранения всех товаров Украины, особенно конопли и льна, которые в этой замечательной провинции выращиваются в больших объемах и лучшего качества, чем где-либо в Европе.

❬...❭ Чувствовал себя свободным и безопасным, как в первом лучшем английском графстве, хотя тогда была война с Турцией.

❬...❭ Я еще не видел такой страны, которая бы так очень была похожа на лучшие провинции Англии, как это я заметил в Украине".