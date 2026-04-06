Безупречный блеск: чем помыть окна перед Пасхой, если нет магазинного средства

Мытье окон, пожалуй, возглавляет список домашних дел, которые мы должны сделать перед Пасхой. Если у вас неожиданно закончился спрей или другое средство для мытья стекол и окон, не волнуйтесь.

Простой домашний продукт может спасти вас. Если у вас дома осталось немного водки после застолья, вы спасены, пишет OBOZ.UA.

Эта жидкость на самом деле обладает свойствами, которые делают ее удивительно хорошим чистящим средством. Высокое содержание спирта растворяет жир, удаляет пятна и гарантирует, что поверхность остается чистой.

Водка содержит этанол, который быстро испаряется и не оставляет пятен. Это означает, что стекло высыхает равномерно, без тех надоедливых пятен, которые часто появляются при использовании обычных чистящих средств.

Кроме того, эффективно расщепляет жирные следы – от отпечатков пальцев до кухонного тумана.

Еще одно преимущество: отсутствие сильного химического запаха. Пространство остается свежим, а ощущения намного естественнее.

Просто налейте смесь (1:1 воды и водки) в бутылку с распылителем, нанесите на стекло и протрите мягкой тканью, салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем. Для лучших результатов мойте в тени или в то время, когда солнце не светит прямо на стекло.

При мытье окон важно не только средство, но и техника. Всегда протирайте в одном направлении – например, горизонтально с одной стороны и вертикально с другой. Таким образом, вы сможете быстро заметить любые пятна и легко их удалить.

Также важно не преувеличивать с количеством жидкости. Меньше – это больше, именно правильный слой обеспечивает быстрое высыхание и идеальный блеск.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, чем помыть окна, чтобы блестели чистотой.

