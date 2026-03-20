'Без выходных и ночью': как энергетики ДТЭК восстанавливали свет под вражескими ударами

Во время массированных атак на энергетику зимой энергетики ДТЭК работали круглосуточно, возвращая свет миллионам людей.

Видео дня

Об этом говорится в материале издания Vogue.

"Этой зимой из-за почти ежедневных ударов – были круглосуточные смены без выходных. Формально рабочий день заканчивается в 17:00, но вызывают в любое время ночи: в полночь, в два, три утра", – рассказал старший мастер ДТЭК Олег Брагарник, который координирует работы на месте после обстрелов.

При восстановлении повреждений энергетикам приходится работать в условиях, которые не имеют ничего общего с обычными авариями.

"Одно дело, когда высоковольтную линию повредила гроза, и совсем другое — когда опора прошита обломками ракет или шахедов, а провода разорваны", – объяснил Брагарник.

По его словам, времени на рефлексию в такие моменты нет – нужно быстро восстанавливать электроснабжение.

"Ты не думаешь, как ты и страшно ли тебе – просто понимаешь, что обесточивание одной линии – это люди, больницы, которые остались без света", – подчеркнул он.

Напомним, 18 марта российские войска атаковали дронами бригаду ДТЭК в Днепропетровской области.