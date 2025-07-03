'Без всяких условий': Лубинец рассказал, как Украина вернула в Россию эвакуированных из Курской области россиян

Гражданские россияне из Курской области, которые эвакуировались на территорию Украины, но пожелали вернуться в страну-агрессора, наша страна обменяла "без всяких условий". Так же и агрессоры вернули часть депортированных мирных украинцев.

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Указанные обмены проходили во время последних обменов военнопленными, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что Украина и раньше никогда не препятствовала таким россиянам возвращаться на родину, а РФ и сейчас препятствует возвращаться украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена военнопленными в формате "1000 на 1000", который начался 23 мая, в первых фазах процесса Украине удалось вернуть 120 гражданских граждан. Причем в отдельных случаях мирных украинцев наша страна обменивала на предателей и коллаборационистов.

"Мы никого не обменивали. Вернулись 120 гражданских граждан Украины. Наше предложение было в том, что гражданские граждане должны без всяких условий возвращаться. В рамках этого возвращения с территории Украины на территорию Российской Федерации вернулись граждане РФ, которые были эвакуированы с территории Курской области. Скажу откровенно, что мы никогда не выдвигали условий о введении каких-то ограничений", – пояснил Лубинец.

Он подчеркнул, что "мы, как государство, никогда не создавали никаких преград по возвращению гражданских граждан РФ", а россияне "к сожалению, продолжают это делать".

В целом, по словам омбудсмена, из 5 757 украинцев, которых Украине удалось вернуть с начала полномасштабного вторжения, только 294 – гражданские. Дело в том, что процесс возвращения именно гражданских граждан остается одним из самых сложных, потому что "нет юридической процедуры".

"У нас не налажена ни с одним международным партнером прямого канала коммуникации и давления на РФ по направлению возвращения гражданских заложников. Это один из тех вопросов, которыми мы сейчас занимаемся, как и последние три года. Наше предложение, чтобы одна из стран официально взяла на себя статус страны-покровительницы. Тогда у них юридически появляется возможность посещать граждан Украины на территории РФ", – пояснил он.

Украина и раньше предлагала агрессорам такой формат работы, но в РФ отказались от уже двух таких предложений. И вообще, единственной проблемой в налаживании процесса возвращения детей, военных и гражданских, остается позиция России, отметил Лубинец.

Сейчас в базе гражданских заложников есть информация о 16 тысячах граждан Украины, однако из них верифицировано только около 1800. Местонахождение остальных остается неизвестным, рассказал омбудсмен.

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