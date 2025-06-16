УкраїнськаУКР
русскийРУС

Без теста, выпечки, яиц и сахара: десерт "Птичье молоко" за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
39
Без теста, выпечки, яиц и сахара: десерт 'Птичье молоко' за считанные минуты

Один из самых простых и вкусных домашних десертов без выпечки – "Птичье молоко". Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественную сметану, какао и желатин.

Видео дня
Десерт из сметаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего десерта – "Птичье молоко".

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Сметана – 800 г
  • Желатин – 30 г
  • Вода – 250 мл (по 125 мл на 15 гр желатина)
  • Сахарная пудра по 100 г в каждое желе
  • Какао – 2 ст. л
  • Ванилин

Способ приготовления:

1. В две миски всыпаем по 15 г желатина и заливаем по 125 мл воды, пусть набухнет.

Основа для десерта

2. Сметану разливаем по 400 г, в одну добавляем сахарную пудру и ваниль, в другую какао и пудру.

Приготовление десерта

3. Набухший желатин растворяем в микроволновке и добавляем к белому слою, тщательно перемешиваем и ставим в холодильник. Далее то же самое делаем с шоколадным слоем и ставим в холод до полного остывания.

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: