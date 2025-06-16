Без теста, выпечки, яиц и сахара: десерт 'Птичье молоко' за считанные минуты

Один из самых простых и вкусных домашних десертов без выпечки – "Птичье молоко". Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественную сметану, какао и желатин.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего десерта – "Птичье молоко".

Ингредиенты:

Сметана – 800 г

Желатин – 30 г

Вода – 250 мл (по 125 мл на 15 гр желатина)

Сахарная пудра по 100 г в каждое желе

Какао – 2 ст. л

Ванилин

Способ приготовления:

1. В две миски всыпаем по 15 г желатина и заливаем по 125 мл воды, пусть набухнет.

2. Сметану разливаем по 400 г, в одну добавляем сахарную пудру и ваниль, в другую какао и пудру.

3. Набухший желатин растворяем в микроволновке и добавляем к белому слою, тщательно перемешиваем и ставим в холодильник. Далее то же самое делаем с шоколадным слоем и ставим в холод до полного остывания.

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