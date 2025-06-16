Без теста, выпечки, яиц и сахара: десерт "Птичье молоко" за считанные минуты
Один из самых простых и вкусных домашних десертов без выпечки – "Птичье молоко". Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественную сметану, какао и желатин.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего десерта – "Птичье молоко".
Ингредиенты:
- Сметана – 800 г
- Желатин – 30 г
- Вода – 250 мл (по 125 мл на 15 гр желатина)
- Сахарная пудра по 100 г в каждое желе
- Какао – 2 ст. л
- Ванилин
Способ приготовления:
1. В две миски всыпаем по 15 г желатина и заливаем по 125 мл воды, пусть набухнет.
2. Сметану разливаем по 400 г, в одну добавляем сахарную пудру и ваниль, в другую какао и пудру.
3. Набухший желатин растворяем в микроволновке и добавляем к белому слою, тщательно перемешиваем и ставим в холодильник. Далее то же самое делаем с шоколадным слоем и ставим в холод до полного остывания.
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