Без отца остался сын: в Донецкой области погиб командир ракетного взвода из Сумской области. Фото

На фронте погиб старший сержант-командир из Сумской области Сергей Калашник. Жизнь защитника оборвалась 20 июня в районе Лимана в Донецкой области.

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Дома Сергея ждали отец, жена и сын. О потере сообщил глава Степановской поселковой территориальной громады Владимир Лукаш.

Что известно о Герое

Глава поселка рассказал, что Сергей Калашник погиб 20 июня.

"20 июня 2026 года на поле боя в борьбе за независимость, свободу и достоинство Украины оборвалась жизнь нашего земляка, жителя села Новосухановка Степановской поселковой территориальной громады, отважного защитника Украины, Калашника Сергея Павловича, 1984 года рождения", – говорится в сообщении.

Старший сержант Сергей Калашник был командиром 1-го ракетного взвода зенитной батареи воинской части А7045.

Он погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Брусовка Лиманской городской территориальной громады Донецкой области. Жизнь защитника оборвал удар вражеского FPV-дрона.

"От себя лично, от депутатского корпуса, исполнительного комитета, от имени всех жителей Степановской громады выражаем искренние, глубокие соболезнования отцу, жене и сыну погибшего, родным, близким и всем, кто его знал, любил, уважал. Смерть наших защитников всегда тяжело переносить. Еще труднее найти слова утешения и поддержки для родных и близких. И хотя никакие слова не смогут облегчить боль от потери самого дорогого человека, давайте помнить, что Сергей – Герой, а Герои не умирают!" – написал глава громады.

О времени и месте захоронения погибшего Героя в громаде сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что в боях в Харьковской области погиб стрелок из Кривого Рога. Игорь Парасюк около двух лет считался пропавшим без вести.

До войны Игорь работал металлургом на заводе "АрселорМиттал Кривой Рог". А в 2023 году он вступил в Вооруженные силы Украины, воевал в должности пулеметчика.

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