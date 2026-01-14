Украина теряет лучших сыновей: в Киеве попрощались с 20-летним военным Кириллом Руденко. Фото

В Киеве попрощались с 20-летним военным Кириллом Руденко, позывной "Козырь". Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 11 декабря 2025 года.

Об этом сообщили в социальных сетях. Вечная память и слава Герою!

Что известно о воине

В понедельник, 12 декабря, в Киеве провели в последний путь Кирилла Андреевича Руденко. Защитник Украины родился 11 ноября 2025 года в Киеве. Учился в Скандинавской гимназии, имел много друзей и искреннюю любовь к своему городу и стране. С началом полномасштабного вторжения, в 16 лет, он находился в США вместе с мамой и учился в местной школе. Но сердцем всегда был дома.

За две недели до совершеннолетия Кирилл сделал сознательный и мужественный выбор – вернулся в Украину, чтобы стать на ее защиту. По словам близких и родных, светлый, добрый, принципиальный, с четким чувством справедливости и внутренним стержнем – он никогда не прятался за спинами других и всегда действовал по совести. Именно эти черты привели его к борьбе.

В 2024 году Кирилл присоединился к организации "Авангард", где проявил себя как идейный, преданный и последовательный активист. После военной подготовки в тылу, летом 2025 года, в 19 лет, он добровольно вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады, разведывательного батальона Hatred.

На фронте Кирилл воевал бок о бок с побратимами, разделяя все тяготы войны. Вместе с другом с позывным "Адвокат" он прошел боевые выходы и до последнего оставался верен присяге. Их путь и гибель стали символом преемственности героического идеала.

"11 декабря 2025 года, холодным зимним утром в Донецкой области во время выполнения боевого задания Кирилл Руденко погиб. Погиб так, как и жил – достойно, смело и до конца. Навсегда 20 лет. Навсегда в строю. Его отец сейчас продолжает службу на фронте в составе бригады патрульной полиции "Хищник", – говорится в сообщении.

