Без отца остались двое сыновей: в Донецкой области в результате авиационного удара РФ погиб полицейский. Фото

В Донецкой области в результате авиационного удара РФ погиб полицейскийАлексей Кривенко. Капитан служил старшим участковым офицером в прифронтовой Дружковке и погиб при исполнении служебных обязанностей.

Без отца остались двое его сыновей, старшему – 10 лет, младшему – всего 1 год. О трагедии сообщают в Национальная полиция Украины.

Алексей Кривенко был родом из Дружковки и отдал службе в органах МВД более 20 лет. За это время работал в уголовном розыске, секторе дознания, а с августа 2025 года – в подразделении превенции.

Он рисковал жизнью, фиксировал последствия обстрелов, помогал эвакуировать гражданских и всегда был на передовой в защите родного города.

2 марта, выполняя служебные обязанности, Кривенко попал под авиационный удар российских войск и погиб на месте. Ему было 38 лет. У него остались родители, брат, жена и двое маленьких сыновей.

Коллеги и родные склоняют головы перед памятью Алексея Кривенко и выражают глубокие соболезнования его близким.

