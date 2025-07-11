Без отца осталась маленькая дочь: в Донецкой области погиб 27-летний полицейский Александр Товарницкий. Фото

Защищая Украину, погиб 27-летний полицейский с Тернопольщины Александр Товарницкий. На службу в полицию он пришел в 2019 году, а в 2024-м одним из первых вступил в батальон полиции особого назначения и отправился на передовую.

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Последний бой Герой принял в Донецкой области 7 июля, дома его ждали родители, жена и маленькая дочь. О потере сообщили в полиции Тернопольщины.

"На щите возвращается в родной дом Александр Товарницкий – стрелок-снайпер батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Тернопольской области. Свою службу в полиции Александр начал в 2019 году, придя на должность полицейского сектора реагирования патрульной полиции Чортковского районного управления. Был одним из первых, кто вступил в ряды стрелкового батальона в июне 2024 года", – рассказали коллеги погибшего воина.

Последний бой Александр Товарницкий принял в Донецкой области 7 июля 2025 года: его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

У воина остались маленькая дочь, жена и родители.

"Младшему лейтенанту полиции Александру Товарницкому навсегда 27. Вечная и светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким. О встрече кортежа с телом полицейского и чине похорон будет сообщено позже", – говорится в сообщении полиции Тернопольщины.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Артема Уколова. Житель Борисполя умер в госпитале в результате тяжелых ранений, несмотря на то, что медики на протяжении длительного времени боролись за его жизнь.

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