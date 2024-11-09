Без отца осталась маленькая дочь: в боях на Бахмутском направлении погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

3 ноября 2024 года в российско-украинской войне погиб военнослужащий из города Коломыя на Ивано-Франковщине Сергей Кобец. Защитник погиб на Бахмутском направлении.

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У Сергея осталась жена Анна, которая сейчас находится в декретном отпуске по уходу за их дочерью Софией, девочке нет еще года. О тяжелой потере бойца сообщили городской голова Коломыи Богдан Станиславский и Raiffeisen Bank-Aval, где работали супруги.

По словам Станиславского, Сергей Кобец служил водителем взвода роботизированных платформ роты огневой поддержки разведывательного батальона 5-й отдельной штурмовой бригады и достойно выполнял свой долг перед Украиной.

"Выражаю искренние соболезнования семье и всем близким воина. Вечная память и слава. В скором времени сообщу, когда община сможет провести в последний путь защитника", – отметил городской голова.

"Потеря Сергея стала для всех нас огромным ударом. Он был не только коллегой, но и другом, профессионалом и человеком, который искренне поддерживал каждого, кто имел счастье с ним работать. Сергей всегда оставался положительным, открытым и легко находил решение для любой задачи. Он пришел в банк на несколько месяцев, а остался надолго, достигая новых высот в своей карьере", – написали в Raiffeisen Bank – Aval.

Под постами в Facebook появилось много комментариев, где украинцы выразили соболезнования погибшему воину: "Герои не умирают. Светлые воспоминания о Сергее и нашем глубоком уважении к его подвигу останутся с нами", "Искренние соболезнования его семье, каждый из нас будет носить в сердце память о нашем Защитнике".

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате полученного ранения погиб военный из Киевщины Александр Дубровский. Сердце защитника Украины остановилось 2 ноября.

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