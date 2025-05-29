Видео дня
Без муки, яиц и сухарей: что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были сочными
Куриные котлеты – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы котлеты были сочными и не распадались, кулинары советуют добавлять в основу тертые сырые овощи, а также манку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с луком и манкой.
Ингредиенты:
- филе 600 г
- бедро 600 г
- лук 300 г
- манка 150 г
- соль 2 чайных ложки⠀
Способ приготовления:
1. Пропустите филе через мясорубку вместе с луком и манкой.
2. Смочите руки водой и сформируйте котлеты.
3. Выложите на пергамент, запекайте 20 минут при 200 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: