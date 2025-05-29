УкраїнськаУКР
русскийРУС

Без муки, яиц и сухарей: что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были сочными

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
714
Без муки, яиц и сухарей: что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были сочными

Куриные котлеты – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы котлеты были сочными и не распадались, кулинары советуют добавлять в основу тертые сырые овощи, а также манку. 

Видео дня
Как из филе приготовить сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с луком и манкой. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • филе 600 г
  • бедро 600 г
  • лук 300 г
  • манка 150 г 
  • соль 2 чайных ложки⠀

Способ приготовления: 

1. Пропустите филе через мясорубку вместе с луком и манкой.

Основа для котлет

2. Смочите руки водой и сформируйте котлеты.

Приготовление котлет

3. Выложите на пергамент, запекайте 20 минут при 200 С. 

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: