Без муки, яиц и сухарей: что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были сочными

Куриные котлеты – очень вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы котлеты были сочными и не распадались, кулинары советуют добавлять в основу тертые сырые овощи, а также манку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного филе, с луком и манкой.

Ингредиенты:

филе 600 г

бедро 600 г

лук 300 г

манка 150 г

соль 2 чайных ложки⠀

Способ приготовления:

1. Пропустите филе через мясорубку вместе с луком и манкой.

2. Смочите руки водой и сформируйте котлеты.

3. Выложите на пергамент, запекайте 20 минут при 200 С.

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