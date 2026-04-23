'Без документов, но с мечтой': пограничник из Украины случайно встретил в Париже нелегала, которого ловил четыре раза. Фото

В Париже украинский пограничник случайно встретил нелегального мигранта, которого ранее задерживал на границе четыре раза. Мужчина, который годами пытался добраться до Франции, в конце концов реализовал свою мечту и стал уличным художником.

Видео дня

История неожиданной встречи превратилась в символ настойчивости и человеческих стремлений. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Речь идет о мастер-сержанте Михаиле Бабуниче, который начал службу еще в 1999 году в пограничных войсках. В начале 2000-х годов во время службы на границе ему неоднократно попадался один и тот же нарушитель – гражданин Молдовы по имени Сергей.

По словам пограничника, мужчину задерживали четыре раза. Каждый раз он объяснял свои попытки незаконного пересечения границы одинаково – мечтой попасть в Париж, чтобы рисовать картины под открытым небом.

"Из-за того, что он рассказывал мне одно и то же, я его очень хорошо запомнил", – вспоминает Михаил Бабунич.

Впоследствии судьба сложилась неожиданно: украинского пограничника перевели в Париж для охраны украинского дипломатического учреждения. Во время одного из выходных он прогуливался по району Монмартр, известному своей художественной атмосферой и уличными художниками.

Именно там он увидел знакомое лицо – Сергей сидел у мольберта и предлагал прохожим нарисовать портреты. Сначала мужчина не узнал пограничника и даже предложил ему стать моделью для картины.

Когда же Михаил Бабунич обратился к нему лично, ситуация изменилась.

"Я говорю ему: "Сергей, ты что — думал, я тебя не найду?", – рассказал пограничник.

По его словам, художник отреагировал с заметным смущением и пытался побыстрее завершить разговор. Они коротко пообщались, после чего украинский пограничник покинул Монмартр, пообещав еще вернуться.

В течение следующих месяцев Бабунич несколько раз приходил в этот район, однако Сергея больше не встречал. Единственным напоминанием о нем остался портрет, который тот когда-то нарисовал.

Таким образом история мужчины, который многократно пытался нелегально пересечь границу ради художественной мечты, завершилась уже в Париже – там, куда он так настойчиво стремился попасть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!