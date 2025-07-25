Беспрецедентное преступление: сколько похищенных Россией детей вернула Украина

В четверг, 24 июля, в Киеве во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины состоялась пленарная сессия. Она была посвящена теме депортации, принудительного перемещения и похищения Россией украинских детей.

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Об этом сообщает Офис президента. Участники сессии обсудили следующие шаги дипломатического и правозащитного взаимодействия. В частности возможность присоединения новых стран к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В мероприятии приняла участие советник руководителя Офиса президента Украины, операционный директор инициативы президента Украины Bring Kids Back UA Дарья Заривная и советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Дарья Заривная отметила, что депортация украинских детей является вызовом для всей системы международного гуманитарного права.

"Инициатива Bring Kids Back UA стала ответом на беспрецедентное преступление. Сегодня это уже не просто инициатива. Это глобальное движение, которое вывело тему похищенных детей в центр международной повестки дня. Нам удалось вернуть домой 1458 детей, но еще более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем врага. Мы имеем силу это изменить, и дипломатия играет в этом ключевую роль", – отметила операционный директор Bring Kids Back UA.

Она также поблагодарила посольства Украины за поддержку информационной кампании ChildrenAreNonNegotiable, которая охватила миллионы людей и повлияла на принятие резолюции Европарламента о возвращении украинских детей, а также решений национальных парламентов ряда стран.

"Даже несколько минут могут изменить чью-то жизнь. Рассказывайте в своих странах истории украинских детей, потому что именно они сегодня – общая ценность, которая способна объединить людей во всем мире. Говорите не собственным голосом, а голосом детей, которого Россия пытается лишить мир", – отметила Дарья Герасимчук.

Ранее сообщалось, что Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, на базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

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