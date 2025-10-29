Берлинская: дроны компании Fire Point создают огромные проблемы для врага

Бывшая военная и общественный деятель Мария Берлинская, которая является руководителем проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones заявила о высокой эффективности дронов, которые производит компания Fire Point.

Об этом пишет "Униан", со ссылкой на публикацию Марии Берлинской в ответ на интерес журналистов после материала The New York Times о компании Fire Point, в которой подтвердила эффективность этого проекта и развеяла предположения о личной заинтересованности.

В заявлении Берлинская отметила, что за 11 лет работы в отрасли она сохраняет "равноудаленную позицию" от всех сторон: "у меня нет собственного производства, доли в бизнесе, политической должности или каких-либо обязательств перед кем-то". Она также отвергла обвинения в приобретении "лакшери" имущества во время войны: "Никакого странного имущества не найдено, – говорит Берлинская, – Никаких политических или бизнес-дивидендов от войны – и все это знают".

По ее словам, именно независимость позиции объясняет повышенный интерес со стороны журналистов: они обращаются за "объективным мнением", которое не заангажировано интересами сторон. Подытоживая, она констатировала: "По состоянию на октябрь 2025 года Fire Point эффективен. Удары этими дронами создают огромные проблемы для врага. Доклад завершен", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ОАР МО) выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию NYT о якобы обращении в парламент по вопросам продажи и применения продукции Fire Point. Согласно сообщению, ГАР МО заявила, что не требовала парламентского расследования относительно контрактов и наценок на дроны, назвав соответствующий материал издания "прямой ложью".

В частности, в публикации указано, что NYT сослалось на якобы аудит, который констатировал превышение стоимости контрактов с Fire Point на более 16,7 млн долларов. ГАР МО заявила, что не имеет достаточных данных для таких утверждений и не обращалась в парламент.