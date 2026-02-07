Бегает по городу с обнаженным торсом в мороз: как 80-летний мужчина стал визитной карточкой Николаева. Фото

В Николаеве ежедневно можно увидеть, как по центральным улицам бегает пожилой мужчина с обнаженным торсом. Как говорят прохожие, это спортсмен-любитель, "визитная карточка нашего города".

Видео дня

80-летний Станислав Барта действительно любитель, хотя бегает так уже довольно давно. Он говорит, чтобег улучшает его самочувствие и здоровье.

Маршруты Станислава Барты

Станислава можно увидеть не только в центре, он бегает в разных районах Николаева. За одну пробежку пенсионер преодолевает от трех до 20 километров, в зависимости от погоды.

Маршруты бегуна пролегают через центр города в микрорайоны Соляные и Намыв, а также в сторону Корабельного, но чаще всего Станислав бегает в парк Победы.

Мужчина закаляется и выходит на тренировки при любой погоде: в снег, дождь, мороз и ветер.

Привычка бегать

Спортсмен-любитель говорит, что к холоду привыкал постепенно. По его словам, нагрузка также зависит от погодных условий. Например, во время сильного ветра или мороза господин Станислав дистанцию сокращает, но тренировки не прекращает.

"Если один раз выбежать, то оно холодно, а так постепенно-постепенно, привыкаешь. Уже бегаю давно и каждый день, каждую зиму", – говорит он.

Спортсмен-любитель

Станислав Барта считает себя обычным человеком, который бегает исключительно для собственного удовольствия. Но в то же время он хотел бы собственным примером поощрять других к физической активности и спорту.

"Веселая ситуация, когда меня видят люди и особенно дети – мол, мама, смотри, ему не холодно. И это означает, что у него останется в памяти: можно и в холод бегать. Поэтому может и сам займется спортом", – рассказывает спортсмен-любитель.

Рекорды николаевца

Хотя Станислав и участвует в городских забегах, установление рекордов он не считает главной целью. Говорит, что для него важно самочувствие и сам процесс участия.

В 76 лет он преодолел дистанцию в 76 километров – бежал в течение 12 часов без перерыва, с 18:00 вечера до 06:00 утра.

Как сообщал OBOZ.UA, Украину на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, среди прочих, представляет санкар Назарий Качмар. 22-летний уроженец Львовщины отметил, что вопросы о ситуации в Украине звучат редко, но реакция на них часто бывает неожиданной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!