Баварский десерт без теста и выпечки, который захочется готовить каждый день: самый простой рецепт

Домашние десерты можно готовить не только из муки и теста, а также прекрасной альтернативой может бить желе, птичье молоко или простой лаваш, печенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого баварского десерта из воды, желтков и желатина.

Ингредиенты:

желатин – 20 г

вода – 80 мл

желтки – 3 шт.

сахар – 75 г

растительный напиток 300 мл

белый шоколад – 50 г

сметана – 350 г

ягоды – для соуса и подачи

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут.

2. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить, снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности.

3. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить ягодами!

