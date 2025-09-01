Баварский десерт без теста и выпечки, который захочется готовить каждый день: самый простой рецепт
Домашние десерты можно готовить не только из муки и теста, а также прекрасной альтернативой может бить желе, птичье молоко или простой лаваш, печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого баварского десерта из воды, желтков и желатина.
Ингредиенты:
- желатин – 20 г
- вода – 80 мл
- желтки – 3 шт.
- сахар – 75 г
- растительный напиток 300 мл
- белый шоколад – 50 г
- сметана – 350 г
- ягоды – для соуса и подачи
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут.
2. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить, снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности.
3. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.
При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить ягодами!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: