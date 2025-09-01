УкраїнськаУКР
Баварский десерт без теста и выпечки, который захочется готовить каждый день: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
819
Рецепт десерта

Домашние десерты можно готовить не только из муки и теста, а также прекрасной альтернативой может бить желе, птичье молоко или простой лаваш, печенье.

Видео дня
Вкусный десерт без теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого баварского десерта из воды, желтков и желатина. 

Ингредиенты: 

  • желатин – 20 г
  • вода – 80 мл
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 75 г
  • растительный напиток 300 мл
  • белый шоколад – 50 г
  • сметана – 350 г
  • ягоды – для соуса и подачи 

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут.

Основа для десерта

2. За это время растереть венчиком желтки с сахаром и добавить растительный напиток. Поставить на небольшой огонь и, помешивая, довести до кипения. Не кипятить, снять кастрюлю с огня, через 3-5 минут, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности.

Сколько готовить желтки с сахаром

3. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать. Вылить десерт в выстеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

Сколько готовится десерт

При подаче по желанию полить ягодным соусом или топпингом, и украсить ягодами!

Готовый баварский десерт

