Баллотировалась в депутаты и тайно ездила в США: кто пытался убить жену Буданова и что с ней сейчас. Фото

В 2023 году сеть облетела новость об отравлении жены начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Тогда врачи диагностировали у Марианны Будановой отравление тяжелыми металлами.

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Женщина тайно выезжала в Соединенные Штаты для лечения после отравления. OBOZ.UA узнал, что сейчас происходит с женой Буданова и кто пытался ее убить.

Тайная поездка в США

Об отравлении Марианны Будановой стало известно еще в ноябре 2023 года, но сейчас всплыли новые подробности об этом деле. В частности, американская журналистка Кэти Ливингстон в социальной сети Х сообщила, что жена начальника ГУР тайно выезжала в США для лечения последствий химического отравления. По ее данным, Марианну направили на лечение в Штаты в декабре 2024 года более чем через полтора года после ее отравления мышьяком и ртутью.

По данным журналистки, сначала Марианна поправилась после лечения в 2023 году, но снова серьезно заболела в конце 2024 года. Источники говорят, что американские военные врачи пригласили ее получить помощь в США после того, как узнали об ухудшении состояния, ведь в Украине современное лечение отравлений тяжелыми металлами ограничено.

Кто стоит за покушением на жену начальника ГУР?

Спустя несколько месяцев после отравления жены Кирилл Буданов отказался уточнять, был ли он или его жена целью отравления. При этом генерал-лейтенант заявил, что он знает, кто к этому причастен.

В начале 2024 года Буданов говорит, что в ближайшее время все смогут увидеть ответные действия на отравление его жены. Начальник ГУР отметил, что они будут иметь место на территории России. Тогда же Буданов признался, что он пережил уже много покушений и, вероятно, переживет их еще много.

Немаловажным фактором является и то, что в организме супруги руководителя ГУР обнаружили мышьяк и ртуть. Такими же веществами, вероятно, был отравлен бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Специалисты видят, что в обоих случаях злоумышленники действовали по схожей схеме, и предполагают, что в преступлении прослеживается российский след.

Спустя некоторое время после отравления Марианны источники OBOZ.UA утверждали, что за отравлением жены начальника ГУР стоит подразделение российского ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ). Практика применять ядовитые вещества – метод, характерный для спецслужб страны-агрессора РФ.

Что еще известно о Марианне Будановой?

Кирилл и Марианна Будановы поженились в 2013 году. В открытых источниках о Марианне информации мало. Известно лишь то, что по образованию она психолог и с 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале в Киеве.

Также известно, что в 2020 году Марианна баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар". Мандат она не получила, но в 2021 году была советницей киевского городского головы по вопросам противодействия коррупции в сфере молодежной политики и спорта. Марианна работала на общественных началах.

Впервые после отравления Марианна появилась на публике в феврале 2025 года. Тогда она вместе с супругом посетили публичное мероприятие. Кирилл Буданов вместе с женой пришел на специальную встречу YES, организованную Фондом Виктора Пинчука.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Неизвестные отравили жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – Марианну Буданову. У нее диагностировали отравление тяжелыми металлами. Впоследствии стало известно, что отравлению также подверглись несколько сотрудников ведомства.

– Анализы показали, что жена Буданова была отравлена мышьяком и ртутью. Ей было необходимо наблюдение врачей, однако ее жизни угрозы не было. Позже в ГУР сообщили, что состояние Марианны и отравленных офицеров ведомства удовлетворительное.

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