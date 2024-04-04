'Байкерам особый привет': Порошенко 'зажег' сеть фото и видео на мотоцикле

Пятый президент Украины Петр Порошенко показал в сети зажигательные кадры катания на байке. Выяснилось, что политик облюбовал этот вид транспорта задолго до полномасштабного вторжения.

Бывший глава государства создал аккаунт в соцсети TikTok и его первой публикацией стало эффектное видео с мотоциклом. В подписи политик отметил, что люди многого о нем не знают.

"Байкерам особый привет", – отметил лидер партии "ЕС" на видео.

Вскоре на странице появилось еще одно видео, снятое одним кадром, которым Порошенко доказал хейтерам, что не привлекал к съемкам каскадеров.

Политик и волонтер Александр Погребиский подтвердил, что байк – давнее увлечение Порошенко. В своем Facebook он опубликовал фото с политиком на мотоцикле "с до полномасштабных времен….", назвав его "огоньком".

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко представил украинский комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ", разработку и производство которой он сам профинансировал. Первая такая система уже проходит "боевое тестирование" на фронте.

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