БаДМ: общее дело, объединяющее родные сердца

15 мая в Украине отмечают День семьи. В команде одного из ведущих фармдистрибьюторов Украины – БаДМ, каждый второй сотрудник работает более трех лет, а некоторые – работают семьями. Как доверие и общие ценности становятся надежной опорой не только в жизни, но и в профессиональном развитии – об этом рассказывают жизненные истории двух семей.

Вместе – в жизни и работе

Когда родной человек рядом, всегда чувствуется поддержка. Это подчеркивает Наталья Журавель, которая работает начальником отдела приходов департамента распределительной логистики компании. В то же время ее муж занимает пост диспетчера по отпуску готовой продукции в структурном подразделении в городе Днепр. Наталья Александровна и Александр Юрьевич в БаДМ уже более 10 лет. Свою работу сотрудники начинали на аптечном складе распределительного центра, который в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Днепр 6 декабря 2025 года был уничтожен. Эта общая беда еще больше сплотила супругов, усилив их связь и взаимную поддержку.

"Конечно, мы общаемся о рабочих процессах между собой, подсказываем, делимся и помогаем. Сразу после удара рф мы сменили локацию нашего места работы, однако деятельность компании продолжалась непрерывно. Каких-либо изменений в профессиональных процессах мы не почувствовали: коллектив нам знаком и мы быстро адаптировались. Несмотря на войну и другие испытания, для нас БаДМ – это стабильность. Компания всегда остается в рабочем ритме, и благодаря этому чувствуется важность своей работы", –рассказывает Наталья Журавель.

Работа еще сильнее сближает Наталью и Александра, потому что они как никто понимают друг друга.

"Моя семья – это мой тыл, мой источник вдохновения, мой смысл всего, что я делаю. В наше время главное – не сдаваться. Только поддержка, любовь и терпение могут помочь достичь результата. Наша семья – это место, где всегда царят тепло и забота", – отмечает Наталья Журавель.

Семейная поддержка сквозь километры

БаДМ бесперебойно снабжает лекарствами и средствами медицинского назначения более 18 тысяч аптек и медицинских учреждений Украины. Благодаря четко отлаженным алгоритмам работы сотрудников компании и соблюдению ими международных стандартов на всех этапах – от сбора товаров и контроля качества до соблюдения температурных режимов при хранении и транспортировке – украинцы могут своевременно заботиться о собственном здоровье. Среди тех, кто ежедневно обеспечивает стабильность этих процессов, – укладчик продукции медицинского назначения Любовь Богучарская, которая работает в городе Николаев, и ее дети Анна и Павел, которые сейчас работают на Киевщине сборщиками.

"Первым в компанию еще в 2018 году пришел сын. Я работаю здесь шестой год, а дочь – пятый. Хотя у нас разные профессии, мы отлично выполняем свою работу", – рассказывает Любовь Богучарская.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, семья была в Николаеве. Со временем семья отправилась на Киевщину, где работала на местном структурном подразделении. После стабилизации ситуации в Николаевской области Любовь Викторовна решила вернуться домой, а дети остались строить собственное будущее в Киевской области.

"Мы общаемся каждый день, поддерживаем друг друга. Для меня семья –это опора во все времена, а ныне – особенно, несмотря на расстояние", – отмечает Любовь Богучарская.

Рядом в жизни, едины в стремлениях

При всех испытаниях семья остается важнейшей ценностью для человека. Ее значение не уменьшается с течением времени, а лишь становится глубже и важнее. Когда сотрудники рекомендуют работу в БаДМ своим родным и знакомым, это свидетельствует о высоком уровне стабильности и уверенности в работодателе, а также подтверждает наличие комфортной и благоприятной атмосферы внутри компании для достижения максимальных результатов.

"Истории сотрудников еще раз подтверждают, что семья – это не только личный тыл, но и источник энергии в работе. Мы гордимся тем, что у ООО "БаДМ" сформировалась среда, где профессиональная реализация гармонично сочетается с поддержкой близких. Именно доверие и взаимопомощь делают команду сильной, а компанию – надежным партнером для общества", – отмечает и.о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко.