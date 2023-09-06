'Бабье лето будет продолжаться': синоптики дали детальный прогноз на четверг в Украине. Карта

Метеорологи прогнозируют в Украине продолжение бабьего лета. Так, 7 сентября снова по всей территории предполагается преимущественно солнечная и сухая погода, без осадков.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Лишь утром местами в Украине будут наблюдаться туманы.

Температура воздуха в течение дня 7 сентября будет колебаться в пределах от +22°C до +26°C, на северо-востоке от +19°C до +22°C, а на юге достигнет +29°C. В то же время, ночи будут немного прохладными – в среднем по Украине +10…+15 градусов.

В Киеве 7 сентября также ожидается солнечная и комфортная погода с температурой от +22°C до +24°C.

В ближайшие дни погода также будет в меру теплой и без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе над большей частью Восточной и Центральной Европы ожидается антициклональный тип атмосферной циркуляции. В Украине это повысит температуру и значительно снизит влажность.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!