"Автострада" останавливает работы – Минфин приостановил финансирование всех капитальных расходов

Строительная компания "Автострада" приостанавливает работы, поскольку Кабмин приостановил финансирование всех капитальных расходов. Об этом сообщил основатель и глава компании Максим Шкиль.

Видео дня

"Доработались. Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, приостановило финансирование всех капитальных расходов", — написал он в Facebook.

Максим Шкиль сообщил, что в связи с этим "Автострада" вынуждена приостановить работы на всех объектах.

"Заработная плата целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно не головная боль депутатов и не Министерства финансов; у них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом", – отмечает владелец компании.

"Автострада" – одна из крупнейших строительных компаний в Украине, реализующая дорожно-инфраструктурные проекты. В частности, она строит дороги и новые станции метро в Киеве.

Ранее из-за проблем с получением международного финансирования Министерство финансов отложило на декабрь капитальные расходы, запланированные на сентябрь–ноябрь этого года. Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

В частности, только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов.