Астрологи назвали тройку наиболее мстительных знаков зодиака, с которыми лучше не играть с огнем

Месть – очень плохое качество и оружие слабых, но, не все могут это осознать и решить конфликт путем диалога. Некоторые люди даже через года будут ждать и прокручивать в голове сценарий мести тем, кто когда-то обидел даже просто словом, случайно.

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Астрологи выделяют три знака зодиака, которые никогда не забывают старые обиды и будут мстить при первой же возможности, пишет Collective World.

Скорпион

Это безусловные лидеры в вопросе мести. Если вы предали их, можете быть уверены: они никогда не забудут этого.

Их месть может быть холодной, стратегической и очень точной, они подождут сколько нужно, но ударят в самое больное место. Скорпион не остановится, пока не почувствует, что справедливость восстановлена.

Козерог

Козероги кажутся сдержанными и рациональными, но они глубоко переживают измену и не прощают ее. Они могут "вырезать" человека из своей жизни навсегда или разрушить его репутацию.

Козерог будет действовать хладнокровно, продуманно и с максимальным эффектом. Он верит в карму, но часто считает, что именно он является ее орудием.

Близнецы

Их главное оружие – слова: саркастические, точные, меткие. Хуже всего то, что Близнецы способны выставить врага в невыгодном свете публично и сделают это с улыбкой.

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