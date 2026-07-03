Астрологи назвали главного везунчика июля: успех будет буквально сам бежать за вами

Июль станет для многих знаков зодиака месяцем радости, везения, удачи и особенно – удачи в проф делах. А также важно в июне рисковать, звезды сулят успех во всех начатых делах.

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Редакция AstroOboz делится полезной информацией от астрологов, какой знак зодиака окажется счастливчиком июля.

Близнецы

Звезды Близнецам настоятельно рекомендуют принимать важные решения именно в июле. Им будет вести во всех делах, как в профессиональных, так и личных.

Звезды рекомендуют не торопиться, а шаг за шагом двигаться только вперед. Очень важно – верить в свои силы.

Астрологи выделяют в июле числа, которые будут самыми благоприятными для дел – это 5, 9, 12, 18, 24.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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