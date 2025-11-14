Астролог назвала самый 'подлый' знак зодиака

Хотя у каждого из нас бывают моменты, когда мы можем вести себя довольно высокомерно, особенно в плохой день, один знак зодиака был коронован как самый подлый из всех. То ли из-за жестокой честности, эмоциональной отстраненности, то ли из-за отсутствия фильтров, этот знак зодиака, очевидно, чаще всего оскорбляет людей.

По словам Джоан Джонс, астролога из Trusted Psychics, корона "худшего" знака зодиака достается не кому иному, как Козерогу. Рожденные между 21 декабря и 19 января и представленные морским козлом, Козероги известны своей холодной и спокойной внешностью. Однако, по словам Джоан, их вид может скрывать более темную, более резкую черту внутри, пишет Express.

"Они могут казаться отстраненными, почти отчужденными, а потом вдруг делают настолько резкое замечание, что всем отбирает речь. Это редко бывает намеренной жестокостью, но она может быть невероятно болезненной", - пояснила эксперт.

Такое сочетание сдержанности и резкости делает Козерогов трудно предсказуемыми и сложными в общении. "Они склонны скрывать свои эмоции, пока те не достигнут своего апогея. В результате все это вырывается наружу одним ударом, и обычно складывается довольно неприятное впечатление", – говорит Джоан.

Характер Козерогов легко можно спутать с высокомерием, но часто он возникает из-за неуверенности в себе. По словам астролога, они ставят перед собой невероятно высокие стандарты

Когда они видят, что другие менее дисциплинированы или сосредоточены, они могут быть строгими, потому что ожидают, что все будут действовать на их уровне. Однако, это не так уж и плохо. Если Козероги смогут совместить свое сильное стремление с эмпатией, они могут стать "самыми надежными и успешными людьми, которых вы когда-либо встретите", по словам Джоан.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

