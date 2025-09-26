Ассоциировали с Западом: привычный сейчас свитер был настоящим хитом в СССР

Многие модные тренды 80–90-х сегодня вызывают улыбку или даже недоумение. Лосины кислотных оттенков, малиновые пиджаки или "вареные" джинсы когда-то казались признаком стиля, а теперь – скорее забавными артефактами эпохи.

Видео дня

Одним из таких феноменов советской моды стал свитер с надписью BOYS. OBOZ.UA рассказывает, почему этот принт стал таким популярным.

В эпоху тотального дефицита любой "иностранный" элемент в гардеробе воспринимался как признак престижа. Свитер с английским словом BOYS выглядел не просто оригинально, он ассоциировался с таким далеким и одновременно привлекательным Западом. Трикотажные модели с полосами, ромбами или простенькими орнаментами мгновенно становились желанным объектом.

Приобрести их в обычных магазинах было невозможно. Свитера "доставали" на базарах, привозили из Прибалтики или из-за границы. Владелец такой одежды сразу получал репутацию "продвинутого" и выделялся среди толпы стандартных советских нарядов.

Несмотря на надпись BOYS, в моде на свитер не было возрастных или гендерных ограничений. Его носили школьники, молодежь, взрослые мужчины и женщины. В нем ходили и на работу, и на вечеринки, и в гости. Яркие цвета и растянутая форма отнюдь не уменьшали его популярности. Наоборот, такой свитер становился символом новизны и определенной свободы, которую так хотели почувствовать советские люди.

Сегодня свитер с надписью BOYS выглядит скорее забавно и даже провинциально. Но для своего времени он был настоящим хитом, символизирующим моду, "западный дух" и стремление выделиться. Как и многие другие тренды той эпохи, он остался ярким свидетельством того, что даже в стране с жестким дефицитом люди искали способы самовыражения, пусть даже в виде немного нелепого свитера с английской надписью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая обувь в СССР была объектом мечты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.