Люксовые бренды было купить невозможно: о какой обуви мечтали в СССР

Путь советской обуви был непростым: от первых мастерских до мощных фабрик, которые изготавливали миллионы пар. Однако многообразие оставалось ограниченным – прежде всего ценилась прочность и долговечность.

Женщины и мужчины часто носили одинаковые модели, отличались они только размерами. Молодежь пыталась добавить яркости, покупая спортивные тапочки или парусиновые сапожки. Несмотря на это, дефицит красивой и удобной обуви стал постоянным явлением советского быта.

Особым символом престижа оставались редкие импортные пары, которые доставали по блату или покупали в "Березке".

Практичность вместо стиля

В 20-30-х годах обувь в СССР производили в основном кустари, параллельно открывались заводы с иностранным оборудованием. Ассортимент был скромным: женщины и мужчины носили подобные ботинки, тогда как молодежь выбирала легкие тапочки. После войны ситуация усложнилась – советские женщины вынуждены были донашивать мужские модели, а девушки натирали парусиновые туфли зубным порошком, чтобы выглядеть наряднее на танцах. В 50-х в моду постепенно возвращаются высокие каблуки, в том числе и шпилька, но позволить себе такую обувь могла лишь незначительная часть населения.

Обувь изготавливалась добротно – кожаная, прошитая прочными нитками, однако ее неудобная колодка часто заставляла модниц обращаться к кустарным сапожникам. Цена же на желанную пару могла равняться половине месячной зарплаты. Неудивительно, что появление югославских или чешских моделей вызывало настоящий ажиотаж в магазинах.

Мода и дефицит

В 60-70-х годах в советских городах появляются "стиляги", которые носили яркую обувь контрастных цветов. Это противоречило официальным представлениям о скромности, но молодежь стремилась отличаться от большинства. В это время женщины мечтали о сабо или высоких итальянских сапогах, за которые приходилось отдавать значительную часть зарплаты. Многие стояли в очередях днями и ночами, чтобы получить желанную пару.

Рекламные ролики фабрик пытались создать положительный имидж советской обуви, но люди знали реальность – однообразие, отсутствие удобства и низкий уровень комфорта. Поэтому иностранные модели становились символом статуса и благосостояния.

Мечта о мировых брендах

В 80-90-х годах ситуация не изменилась: дефицит оставался, очереди за обувью были нормой, а в магазинах для молодоженов продавали качественные модели только при наличии справки из ЗАГСа. Особым восторгом пользовались лицензионные советские кроссовки adidas, которые стали культовыми среди молодежи. Кеды же были доступны каждому, но отличались жесткостью и отсутствием амортизации.

Тем временем в мире сияли бренды вроде Prada, Gucci или Jimmy Choo, но для советских граждан они оставались лишь мечтой. Элитные туфли или сапоги из кожи рептилий ассоциировались с роскошью, недосягаемой для обычного человека. Таким образом, советская реальность сочетала стремление к практичности и неугасающее желание приобщиться к мировой моде.

