Апелляция по делу Свердлина: после запроса журналистов суд назначил заседание

Киевский апелляционный суд назначил заседание на 16 октября по делу о залоге для депутата Днепровского горсовета Дмитрия Свердлина, которого подозревают в хищении госземель на 25 миллионов гривен. Также следователи запросили данные по звонкам за три года.

После наших публикаций по делу депутата Днепровского горсовета Дмитрия Свердлина дело о залоге сдвинулось с места. Киевский апелляционный суд истребовал материалы из Печерского райсуда Киева и назначил рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на 16 октября.

Еще 8 октября суд должен был принять решение по жалобе Генпрокуратуры по залогу, но тогда... только истребовал материалы из Печерского райсуда. Хотя ранее заседания уже дважды проводились — 18 и 30 сентября.

Напомним, что прокуратура требует пересмотреть решение о залоге в 605 тысяч гривен, которую суд определил для депутата, подозреваемого в хищении государственной земли на более чем 25 миллионов гривен.

По мнению следствия, такая сумма не соответствует масштабам убытков, ведь прокуратура просила 6 миллионов гривен залога.

Как продвигается рассмотрение жалобы

Киевский апелляционный суд несколько раз переносил слушания и по состоянию на начало октября решение еще не было принято. После журналистского запроса о движении дела о залоге для Свердлина, дело снова появилось в расписании суда. Заседание, которое запланировано на 16 октября, может стать решающим.

Параллельно продолжаются следственные действия в производстве по хищению земель, где, кроме Свердлина, фигурируют другие бывшие должностные лица Госгеокадастра. По информации из судебного реестра, следователи запросили данные о телефонных соединениях фигурантов за период с 1 января 2022 года по 9 сентября 2025 года. Это свидетельствует, что расследование активно продолжается.

Почему прокуратура заинтересовалась Свердлиным

Дмитрия Свердлина, депутата горсовета Днепра от фракции "Слуга народа" и бывшего главы областного Госгеокадастра, подозревают в хищении более 500 гектаров государственной земли ГП "Опытное хозяйство "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины.

По данным следствия, сумма ущерба государству может превышать 25 млн грн. Несмотря на это, Печерский районный суд Киева в августе 2025 года определил для депутата залог в размере 605,6 тыс. грн. Это более чем в 40 раз меньше, чем сумма возможного ущерба!

Суд также обязал Свердлина сдать загранпаспорт, не покидать пределы Украины и не контактировать со свидетелями, в частности, работниками Госгеокадастра. Хотя помощник депутата — Марк Фомин, который случайно тоже работает в Госгеокадастре, ограничений на общение с работниками ведомства не имеет и это может повлиять на результаты расследования.

Кроме Дмитрия Свердлина, подозреваемыми по делу являются:

Александр Овсюк — бывший руководитель госпредприятия "ДГ "Днепр",

Владимир Гавриленко — экс-начальник районного отдела Госгеокадастра,

Роман Лещенко — экс-глава Госгеокадастра.

Им инкриминируют завладение государственным имуществом в особо крупных размерах и служебную халатность. Максимальное наказание за такие преступления — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в этом резонансном деле и оперативно информировать обо всех новостях.