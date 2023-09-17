Анна Ярославна: история дочери киевского князя, ставшей французской королевой и научившей французов мыться и пользоваться вилками

У киевского князя Ярослава Мудрого и его жены Ингигерды Шведской было три дочери – Елизавета, Анна и Анастасия. Всем им суждено было стать королевами разных европейских держав. Елизавета была женой норвежского короля Харальда III. Анастасия вышла замуж за венгерского монарха Андраша I. Любимица отца, Анна Ярославна, уехала из родного дома дальше всех – она стала второй женой французского короля Генриха I и матерью французского короля Филиппа I. В истории она известна как Анна Киевская, Анна Русская или, как ее называли во Франции, Агнесса Русская, что вызывает споры относительно того, к какому собственно народу она принадлежит. На самом деле все просто: слово "русская" в XI веке ассоциировалось с Киевской Русью – то есть, с территорией нынешней Украины, в противном случае она бы вошла в историю как "российская", то есть, происходившая из России.

Княжна-сорванец

В трудах, посвященных жизни Анны Ярославны, ставшей королевой Франции, даже серьезные историки вынуждены опираться не столько на факты, сколько на предположения. Так со стопроцентной точностью невозможно не только называть дату ее рождения – в разных источниках называют как 1032, так и 1036 год, но и сказать, какой именно дочерью Ярослава Мудрого является Анна – младшей или средней. А вот тот факт, что она была любимицей своего отца, сомнений ни у кого не вызывает: князь не мог устоять перед ее ангельским взглядом, чем она часто пользовалась.

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Анна с детства доставляла отцу много хлопот: ее мало интересовали исконно женским занятия – шитье или вышивание, да и и грамоте училась неохотно. С девочками княжна не дружила – как сорванец гоняла по киевским окрестностям с мальчишками. В двенадцать лет Анна чуть было не утонула, решив переплыть Днепр: ее ноги запутались в водорослях, и она пошла ко дну на глазах у отца и его сотни, возвращавшихся в Киев из Берестова. Тогда княжну спас сын воеводы Глеба Вышаты, Ян.

Вечером, когда сама Анна уже крепко спала, родители совещались, как с ей быть – уж слишком своевольной была княжна: она доставляла своим родителям гораздо больше хлопот, чем ее братья. Ингигерда, выступавшая за строгость в воспитании детей, считала, что Ярослав дал своей любимице чересчур много воли: вот запереть бы ее в светлице да приставить к ней мамок посуровее – был бы толк! На том и порешили: до осени заточить Анну в Берестове, под надзором мамок и нянек, а с осени отдать в учение – овладевать книжной мудростью, учить греческих и латинский язык. Не последнее внимание учителя Анны уделяли также чтению, письму – причем, писала она как кириллицей, так и глаголицей, истории, математике и искусству. Детство и юность княжны пришлись на эпоху культурного расцвета Киевской Руси, поэтому она выросла блестяще образованной девушкой и завидной – во всех отношениях – невестой.

Настойчивый жених

Слава о красоте, уме и образованности молодой княжны дошла аж до Франции, где во второй раз овдовел король Генрих I. Будучи уже немолодым человеком, он столкнулся со множеством проблем, которые можно было решить при помощи очередного брака – Анна Ярославна идеально подходил на роль королевы. Киевская Русь была могущественным государством, союз с которым помог бы королю в борьбе с внешними и внутренними врагами – Генриху I необходимо было объединить страну, которая была раздроблена на множество феодальных вотчин. Конечно, были невесты и поближе – в каждом европейском государстве подрастала красавица-принцесса, но все они состояли в кровном родстве с Генрихом – церковь не одобрила бы такой брак.

Генрих I отправил посольство в Киев с предложением отдать за него княжну Анну, но Ярослав Мудрый ответил отказом – французский король казался ему не слишком блестящей партией для его любимицы. Он стремился к сближению с Германией и хотел устроить брак любимой дочери с немецким королем Генрихом III, и даже направил к нему посольство, но по невыясненным причинам согласие в этом вопросе не было достигнуто, а Генрихом III женился на француженке из Герцогства Аквитания. Зато Генрих I оказался настойчивым и прислал новое посольство – на этот раз киевский князь согласился. Княжна покинула Киев в 1050 году, если верить легендам, перед отъездом она оставила прощальную надпись на стене Софии Киевской.

Бытовая революция при дворе

Генрих встретил Анну в Реймсе с королевскими почестями – в этом же городе в 1051 году в Реймском соборе – Нотр-Дам де Реймс – киевскую княжну обвенчали с французским королем, после чего она присягнула на верность Франции. При этом Анна согласилась принести присягу только на славянском Евангелии. После церемонии оно осталось в соборе, и со временем она стала знаменитым Реймским Евангелием – с тех пор на нем присягали на верность государству все последующие французские короли.

Анна сделала все для того, чтобы полюбить страну, которой ей предстояло править, и чтобы эта страна приняла и, если это возможно, полюбила ее. Она очень быстро выучила французский язык и разговаривала на нем лучше многих французов, которые в большинстве своем были неграмотными. Королева помнила, какой шок испытала, когда увидела, что ее муж ставит под брачным договором…крестик: французский монарх не умел ни читать, ни писать – такими навыками обладали только священнослужители. Анна взялась обучать придворных письму и весьма в этом преуспела.

Пожалуй, еще более неприятным открытием для молодой королевы стал тот факт, что французы практически не моются – только умываются по утрам, а гигиена всего тела у набожного населения страны считалось грехом. Париж того времени представлял собой небольшой и грязный городок, в котором не было водопровода и канализации – нечистоты горожане выливали прямо на улицы, из-за чего часто возникали эпидемии. Королева Анна произвела революцию сначала при дворе, а затем и во всей стране. Она привезла с собой традицию – как в ее родном Киеве – мыться в бане, а еще научила французов пользоваться вилками – до этого они ели руками.

Королева, вдова, регент

Но самым главным качеством Анны, которое по достоинству оценил ее муж, была мудрость: впечатленный ее умением находить выход из самых непростых политических ситуаций, Генрих I вскоре сделал ее своим соправителем: он спрашивал ее совета во всех важных государственных вопросах, она также имела право подписывать важные документы, что по тем временем было делом беспрецедентным. Когда король находился в походах, целью которых было объединение французских земель, страной управляла королева.

Союз Анны и Генриха благоприятно сказался и на экономическом положении страны: она стала избавляться от феодально-крепостного права, что привело к развитию товарно-денежных отношений, а налоги, шедшие при этом в казну, делали государство богаче и способствовало приросту территорий. Франции также удалось наладить дипломатические отношения со многими странами, что во многом было заслугой Анны.

Анна довольно долго не могла сделать того, к чему ее предназначал брак с французским королем – она оставалась бесплодной, что очень ее беспокоило. Но потом родила трех сыновей – Филиппа, который унаследовал престол, умершего молодым Роберта и Хью, ставшего основателем королевской семьи Вермандуа, а также дочь Эмму. Когда Филиппу исполнилось 9 лет, Генрих I, который к тому времени правил уже 30 лет, передал ему престол: 23 мая 1059 года мальчик был коронован и официально стал французским монархом. Через год, в августе 1060 года Генрих I скоропостижно скончался от сердечного приступа, а Анна, которой было всего 28 лет, стала вдовой.

Она покинула двор, хотя по причине малолетства нового короля все равно часто бывала там: вместе с мужем сестры Генриха, Болдуином V, была его регентом и, как прежде мужу, помогала сыну советами, подписывала важные документы. Через два года после смерти Генриха, в 1062 году, Анна вышла замуж за одного из самых родовитых и авторитетных французских дворян – графа Ральфа IV – Валуа, который ради любви к вдовствующей королеве оставил свою жену Элеонору. Но из-за того, что этот брак не был расторгнут по всем существующим правилам, их отношения с Анной были признаны незаконными.

Последние годы своей жизни Анна Ярославна прожила в основанном ею монастыре Сан-Винсент де Санлис. Точная дата ее смерти неизвестна, но согласно некоторым источникам она ушла из жизни 5 сентября 1075 года. Надпись на ее могиле, которая была обнаружена в XVII веке в церкви близ Этампа, что в 48 километрах от Парижа, гласит: "Здесь покоится госпожа Анна, вдова короля Генриха" …