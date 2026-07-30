Андрей Билецкий показал Лоре Лумер Харьков в условиях войны: когда выйдет интервью

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий провел для американской блогерши Лоры Лумер экскурсию по Харькову, который ежедневно подвергается российским атакам. Во время встречи они записали обширное интервью.

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Выпуск выйдет уже вечером 30 июля. О встрече Лора Лумер сообщила на своей странице в социальной сети X.

Во время визита в Харьков Билецкий показал американской блогерше центральную часть города — маршрут пролегал от Харьковского национального университета имени Василия Каразина до улицы Рымарской. Именно на Рымарской в марте 2014 года украинские добровольцы под его командованием вступили в один из первых боев с пророссийскими боевиками.

Во время записи она задала командиру вопросы, которые интересуют многих американских налогоплательщиков. В частности, речь шла об истории батальона "Азов", деятельности 3-го армейского корпуса, распространенных обвинениях российской пропаганды, а также о том, почему война в Украине имеет значение для долгосрочной национальной безопасности США.

Блогерша отметила, что Билецкий ответил на все её вопросы без ограничений и подробно рассказал о становлении "Азова", развитии современной войны и ситуации на фронте. Также они обсудили боевые действия в окрестностях Харькова, где российские войска находятся примерно в 30 километрах от города, а обстрелы баллистическими ракетами и дронами происходят почти ежедневно.

"Мне было очень опасно ехать в этот город на востоке Украины во время непрерывных авиаударов, но я все равно поехала туда, чтобы поговорить с военным из "Азова"", — отметила инфлюенсерша.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте Третий армейский корпус отразил российское наступление, а в мае начал усиливать контроль с помощью дронов над логистикой оккупантов в Луганской области. За год корпус остановил потерю территорий там, где раньше бригады теряли десятки километров ежемесячно. В чём секрет боевых побед корпуса Андрея Билецкого и как устроено взаимодействие подразделений "Тройки".

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