Если воспринимать буквально гарантии Соединённых Штатов относительно безопасности Украины по так называемому израильскому варианту, то получается именно так.

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Дело в том, что текстуально гарантии израильской безопасности от Америки ещё более беззубы и никчемны, чем печально известный Будапештский меморандум. Не зря, к примеру, известный в Украине израильский военный эксперт Игаль Левин не раз высказывался в том ключе, что гарантии "как Израилю" это значит "вообще без гарантий".

Все реальные американские гарантии Израилю это примерно 7 миллионов американских евреев, составляющие около 2% населения США — с соответствующими избирательными правами (кроме как у детей) и непропорционально большим количеством миллионеров. Это мощнейшее лобби мощнейшей диаспоры и есть та самая гарантия, в каком-то формальном документальном оформлении-закреплении не очень и нуждающаяся.

Даже если всех евреев Украины отправить в США, 7 миллионов ну никак не наберётся. 1 миллион — возможно, соберём, да и то уже без гарантии: нас, украинских евреев, не так много, как вокруг нас иногда шума. Да и этот миллион Штаты забирать к себе не очень-то жаждут (в отличие от того же Израиля), а мне, например, не особо и хотелось бы: я этнический еврей, однако Я УКРАИНЕЦ.

Но какие же в таком случае "гарантии по израильскому образцу"? Или таки имеется в виду "по будапештскому"?

А может, "израильские гарантии" от США это попросить сам Израиль дать их Украине? Но там пока тоже не очень торопятся.

Есть предложение не сотрясать украинский (и международный) воздух не всегда уместным упоминанием страны, где что такое мир — практически никогда не знали. Даже при всём своём колоссальном диаспорном лобби в Главной стране мира.

Нам бы надо бы в НАТО бы, если можно. А если нельзя, то так и скажите. Мол, какая пятая статья ни трёхсмысленная, а всё равно Америке страшно. И ФИГ-странам (Франции, Италии, Германии) страшно нас туда брать тоже. Именно это честное признание всяческие политики, кстати, и заменяют приличным эвфемизмом "израильский вариант".