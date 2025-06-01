Альфред фон Вакано: уроженец Украины, создавший 'Жигулевское' пиво

Вклад уроженцев Украины в мировую историю невозможно переоценить: часто вещи, которые, казалось бы, являются законной гордостью других стран, оказывается сделанным, организованным, придуманным и воплощенным в жизнь уроженцами нашей страны. Так случилось со знаменитым пивоваром Альфредом фон Вакано – пивоваром, создателем знаменитого "Жигулевского", чья продукция неоднократно была отмечена призами на международных выставках. Его имя связано с историей других стран, в Украине же о нем вспоминают редко, хотя он достоин гораздо большего внимания и уважения.

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Пивовар благородных кровей

Альфред фон Вакано – точнее, Альфред-Иосиф-Мария Вакано фон Вэллго – родился в дворянской семье 24 мая 1846 года в городе Козов Тернопольской области. Его отцу Филиппу, директору Венгерского королевского межевания, был пожалован дворянский титул рыцаря, мать Кристина происходила из баронского рода Штедингов. Начальное образование фон Вакано, как и положено детям его круга, получил дома и в привилегированной гимназии, после чего учился в Коммерческой академии в Вене. Во время австро-прусской войны принимал участие в военных действиях, а вернувшись с фронта, работал на пивоваренных заводах – сначала в Чехии, потом в Германии, где многое узнал о технологиях создания разных сортов пива, включая связанные с этим процессом тонкости и хитрости. Следующей ступенькой профессиональной карьеры Вакано стало владение бюро, которое поставляло оборудование для предприятий, производящих пиво.

Хитрый торг на аукционе

В 80-х годах XIX века фон Вакано переехал в Российскую империю, где сначала набирался опыта в пивоварнях Петербурга, а затем переехал в Самару, решив открыть там собственное дело. Для этого он на 99 лет арендовал участок городской земли со стоящим на нем небольшим пивоваренным заводом, который до этого принадлежал купцу Бурееву. Во время аукциона фон Вакано торговался, каждый раз прибавляя к стоимости лота по одному рублю, в то время как его конкуренты "накидывали" десятки, а то и сотни, и, в результате, последнее слова и цена остались за ним. Согласно подписанному им договору, фон Вакано обязался снести прежнее строение, что он и сделал, построив взамен новый пивоваренный завод, который и получил название "Жигулевского".

Популярное в Европе пиво Дрейера

Думая о рецепте пива, фон Вакано вспомнил о светлом пиве Антона Дрейера, которое еще в 40-х годах XIX века пользовалось огромной популярностью в Европе. В 1881 году поступила в продажу первая партия бочкового пива с названием "Венское", популярность которого росла ускоренными темпами. Впрочем, писать о фон Вакано как исключительно о владельце пивоваренного завода было бы несправедливо – под его управлением находилось целая империя. На его предприятиях трудилась 2,5 тысячи рабочих и служащих, для их удобства имелись общежития и служебные квартиры, столовая, библиотека, баня. Для транспортировки продукции с территории предприятия проложили железнодорожные пути, пиво перевозили в вагонах-рефрижераторах и баржах-холодильниках. К началу Первой мировой войны "Венское" стало, пожалуй, самым популярным и продаваемым во всей империи. Со временем фон Вакано даже пришлось построить еще один завод – в Баку, где самарское пиво тоже пользовалось большой популярностью. Сам пивовар к тому времени уже был купцом первой гильдии, он и его дети – "за особые заслуги перед отечеством" – стали российскими подданными. Также фон Вакано был избран в городскую думу Самары, что не мешало жителям города травить пивовара: его обвиняли в "спаивании народа" и организации "пивного и винного заговора" против России.

"Немецкий шпион" фон Вакано

Перед войной фон Вакано и вовсе чуть было не записали в немецкие шпионы. Причиной такого отношения стал приезд в гости к семье двух офицеров австрийского генерального штаба, с которым один из сыновей пивовара посетил свалку местного трубного завода, который изготавливал торпеды. За фон Вакано начали следить и перлюстрировать его корреспонденцию, пока в одном из писем не нашли, как показалось читавшим, шифровку с планами мобилизации. Этого оказалось достаточно, чтобы заподозрить фон Вакано и его сына Владимира в шпионаже, хотя отделался он от этого обвинения легко – его отправили в ссылку в Бузулук, где у пивовара имелся собственный дом. Пребывание там оказалась непродолжительным – через год в документах обвинения обнаружили явные подтасовки (видимо, в контрразведке существовал свой план поимки преступного элемента), пивовар был оправдан и смог вернуться в Самару.

Возвращение в Австрию

Вот только продолжить жизнь с того момента, на котором она остановилась до ссылки, было уже невозможно – слишком сильно все изменилось. Главное, что принадлежащий ему пивоваренный завод вместе с остальным имуществом был к тому времени национализирован, а, значит, фон Вакано потерял возможность заниматься делом всей своей жизни. Очень быстро осознав, что с советской властью он общего языка не найдет, пивовар ретировался – ему удалось получить от советского правительства разрешение на выезд, и он вернулся в Австрию. Его сыновья во времена НЭПа пытались реанимировать завод, производящий "Венское" пиво, но политика, как сказали бы сейчас, рыночной экономики, очень быстро приказала долго жить, и проект фон Вакано прекратил свое существование окончательно.

Большая семья на фоне исторической эпохи

Большая семья Альфреда фон Вакано и его жены Анны Ивановны, урожденной Пернич, дочери вице-директора императорского горного завода, как и многие в то время, исторических потрясений не выдержала. С женой пивовар развелся еще в конце XIX века, после чего Анна Ивановна, оставив не только мужа, но и детей – их у супругов было шестеро, пятеро сыновей и дочь – уехала в Австрию. Главный помощник отца, старший сын Владимир, оставшийся в Самаре, в разные – как дореволюционные, так и советские – времена неоднократно находился под арестом, пока вместе со своей семьей не выехал в Баку, а оттуда – в Среднюю Азию – последнее упоминание о нем относится к 1934 году. Третий сын, Лотар Вакано, приезжал в Самару, чтобы помочь властям в восстановлении завода своего отца, но очень быстро уехал обратно – в Австрию. Об остальных потомках пивовара достоверных сведений нет. Сам создатель знаменитого пива скончался 24 марта 1929 года в городе Тюрниц, относящемся к федеральной земле Нижняя Австрия, ему было 82 года.

От "Венского" к "Жигулевскому"

В середине 30-х годов прошлого века нарком пищевой промышленности Анастас Микоян решил провести всесоюзный конкурс сортов пива, победу на котором одержало "Венское" по рецепту фон Вакано. Хмельной напиток начали варить и продавать по всей стране, снабдив его новым патриотическим, в честь находящегося неподалеку от Самары (в советское время – Куйбышева) горного массива названием "Жигулевское". Правда, никто при этом не вспоминал (да и сейчас не вспоминает) о том, что автором рецепта знаменитого пива является уроженец Тернопольской области Альфред фон Вакано.